Yıldız Çağrı Atiksoy: Malhun Hatun hem bedenen hem zihnen bana çok şey kattı

Öncelikle 'Kuruluş Osman yeni sezona da zirvede başladı ve öyle de yoluna devam ediyor. Bütün diziler arasında en çok izlenen yüksek reytingli bir dizide yer almak size ne hissettiriyor?



Emeksiz iş yoktur. Her işin kendi ritmine göre şartları, koşulları başka zorluklar içerir. Bizim iş de öyle. Çok büyük bir emek, çok büyük bir adanmışlık var bu işte.





Hatta bazen bir dizi olduğunu unutacak kadar varıyla yoğuyla gece gündüz demeden ilk gün heyecanıyla çalışan güçlü bir ekipten oluşuyoruz ve karşılığını da seyircimizin beğenisiyle aldığımız zaman bu bizim en büyük motivasyon kaynağımız oluyor. Bu denli başarılı bir ekibin ve projenin içerisinde yer almak benim için mutluluk verici.

'Kuruluş Osman' kadrosuna geçen sezon dâhil olmuştunuz. Seyirci çok kısa sürede sizi benimsedi ve karakteriniz Malhun Hatun dizinin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Bunu neye bağlıyorsunuz? Böyle tarihi önem taşıyan bir projeye sonradan dahil olmak hem heyecan verici hem de benim için zorlu bir süreçti ama sağ olsunlar beni ilk günden beri destekleyen bir seyirci topluluğuyla karşılaştım ve kısa sürede aramızda bir bağ oluştuğuna inanıyorum. Malhun Hatun karakterine gelince, soyumuzun devamını sağlayan, Orhan Gazi'nin annesi, Osman Bey'in bu kutlu mücadelesinde hep yanında olan ve Devlet Ana ünvanını almış Türk tarihinin en önemli kadınlarından birisidir.





Bu sebepten Kuruluş Osman seyircisi, tarihimizi de bilerek ilk bölümden bu yana bir gün hayatlarına Malhun Hatun karakterinin gireceğini bekliyor ve Malhun Hatun'suz bir devlet kurulamayacağını elbette ki biliyorlardı. Oynadığım rol de hayali karakter değil, tarihimize yön veren en önemli isimlerden biri olduğu için seyircinin benimsemesi zaten kaçınılmazdı.