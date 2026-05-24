Yıldız Tilbe'nin klibinde hunharca bateri çalmıştı! O isim 90'ların efsane pop starı çıktı...

Yıldız Tilbe'nin 'Aşk Yok Olmaktır' klibindeki o çılgın sahneler yıllar sonra yeniden gündem oldu. Klipte kendinden geçerek, hunharca bateri çalan gizemli ismin, aslında 90'lı yıllarda şarkılarıyla fırtınalar estiren o ünlü pop sanatçısı olduğunu duyanlar kulaklarına inanamadı!

Giriş Tarihi: 24.05.2026 10:53 Güncelleme Tarihi: 24.05.2026 11:01
Güçlü sesi ve yüreklere dokunan besteleriyle efsaneleşen Yıldız Tilbe, 90'lı yıllardan bu yana hayatımızın her anına eşlik etmeye devam ediyor.

Her şarkısıyla ayrı bir hikaye anlatan ünlü sanatçının, özellikle bir eseri var ki üzerinden onlarca yıl geçse de popülerliğini hiç yitirmedi...

Bu eserin adı şüphesiz, her dinleyişte insanı derin bir hüzne boğan 'Aşk Yok Olmaktır'dan başkası değil. Sözü ve müziği kadar çekilen klibiyle de döneme damga vuran bu efsane parça, meğer içinde yıllarca saklı kalan dev bir sürprizi barındırıyormuş.

Klibi dikkatli gözlerle izleyenlerin gözünden kaçmayan, şarkının ritmine ayak uydurarak arkada adeta kendinden geçmişçesine hunharca bateri çalan o karizmatik ve çılgın müzisyen, meğer hiçbirimizin yabancısı değilmiş.

Herkesin sıradan bir figüran ya da profesyonel bir baterist sandığı o gizemli isim, 90'lı yıllarda şarkılarıyla, tarzıyla ve o dönem dillere pelesenk olan "Yolcu" hitiyle milyonları peşinden sürükleyen Ali Güven'in ta kendisiydi!

Dönemin iki dev ismini aynı klipte buluşturan bu nostaljik detay, yıllar sonra yeniden gündem olurken, Ali Güven'in klipteki o enerjik performansı yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

"Vazgeçtim" şarkısı da 'Aşk Yok Olmaktır' gibi Yıldız Tilbe'nin içli yorumuyla adeta devleşirken, yalnızca radyolarda değil, duygusal klibiyle de hafızalara kazınmıştı.

Klipte Tilbe'nin yakışıklılığıyla dikkatleri çeken o genç de o dönem herkes tarafından merak edilmişti.

MEĞER KURTLAR VADİSİ'NİN EFSANESİYMİŞ!

Meğer bu isim, Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde 'Memati' karakteriyle efsaneleşen Gürkan Uygun'dan başkası değil!

Şimdilerde sert mizacı ve karizmatik rolleriyye tanınan usta oyuncunun o görüntülerü sosyal medyada yeniden gündem oldu.

"Memati" imajından çok uzak olan bu halleri, ünlü oyuncunun hayranlarını hem şaşırttı hem de gülümsetti.

ÇELİK'İN KLİBİNDEKİ 'TELLİ' KIZI TANIDINIZ MI?

Türk pop müziğinin altın çağı olan 90'lı yıllarda, öyle şarkılar yapıldı ki aradan çeyrek asır geçse de melodisi kulağımıza çalındığında bizi o günlere götürmeye yetiyor.

Bu unutulmaz eserlerden biri de kuşkusuz, romantik sözleri ve samimiyetiyle bir dönemin evlenme teklifi marşı haline gelen Çelik'in efsane şarkısıydı...

"Benimle Evlenir Misin?" şarkısı, Çelik'in kadife sesiyle listeleri altüst ederken, klibindeki o sıcacık hikaye de izleyenlerin içini ısıtmıştı.

Ancak o klipte, şarkı kadar dikkat çeken bir detay daha vardı... Çelik'in karşısında utangaç tavırlarıyla süzülen, dişlerindeki tellerle sempatik bir görüntü sergileyen o genç kız...

O dönem kimsenin dikkatini çekmeyen, sadece "klipteki kız" olarak hafızalarda yer eden o isim, meğer bugün Türkiye'nin en çok konuştuğu, podyumların tozunu attıran o dev isimmiş!

MEĞER PODYUMLARIN KRALİÇESİYMİŞ!

Tam 28 yıl sonra arşivlerden çıkan o görüntüler sosyal medyayı salladı.

Meğer o günlerde dişinde tellerle kamera karşısına geçen o gencecik kız; zarafetiyle, stiliyle ve başarılarıyla yıllardır gündemden düşmeyen Çağla Şıkel'den başkası değilmiş!

Şimdilerde kusursuz fiziği, kendine has tarzı ve podyumdaki devleşen adımlarıyla tanınan ünlü modelin, 1998 yılına ait bu görüntüleri hayranlarını adeta şoke etti.

Diş tellerinden kurtulup bir dünya markasına dönüşen Şıkel'in bu nostaljik hali, hem şaşırttı hem de zamanda yolculuğa çıkardı.

Görenleri şoke eden bu değişim, ünlü modelin kariyer yolculuğunun ne kadar eskiye dayandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

'BİR EFSANE'NİN GÜZELİNİ TANIYOR MUSUNUZ?

Türk pop müziğinin altın çağı olan 90'larda, dansları ve hit şarkılarıyla fırtınalar estiren Hakan Peker, video klipleriyle de her zaman adından söz ettirmeyi başarıyordu.

Sanatçının hafızalara kazınan ve adeta bir klasik haline gelen 'Bir Efsane' şarkısının klibi, bugünlerde nostalji meraklıları tarafından yeniden tekrar mercek altına alındı.

KLİPTEKİ O GENÇ KIZ MERAK KONUSU OLDU

Klibi izleyenlerin dikkatinden kaçmayan bir detay, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Hakan Peker'e eşlik eden ve zarafetiyle dikkat çeken o genç kadının kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Kariyerinin henüz çok başında olan ve kamera karşısındaki doğal tavırlarıyla beğeni toplayan ismin kimliği ise kısa sürede ortaya çıktı.