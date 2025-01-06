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Yıllar sonra gelen itiraf! Ferdi Tayfur’un şarkısı ‘Fadime’nin Düğünü’ndeki ‘Fadime’ bakın hangi güzel şarkıcı çıktı!

Arabesk dünyasına ismiyle ve şarkılarıyla damga vurmuş Ferdi Tayfur, ölümüyle hayranlarını derin bir yasa boğdu. Dillerde pelesenk olan şarkılarıyla 7'den 70'e herkesin hayranı olduğu Ferdi Tayfur, güçlü sesiyle her daim dinlenen sanatçılar arasındaydı. Vefatıyla birlikte sanatçının ünlü dostları da Ferdi Tayfur'la olan anılarını tek tek sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı. Müzik sektörünün güzel şarkıcılarından biri de Ferdi Tayfur'un 'Fadime'nin Düğünü'ndeki 'Fadime'nin kendisi olduğunu açıkladı. İşte çok şaşıracağınız o isim…

Giriş Tarihi: 06.01.2025 11:07 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 11:07
Yıllar sonra gelen itiraf! Ferdi Tayfur’un şarkısı ‘Fadime’nin Düğünü’ndeki ‘Fadime’ bakın hangi güzel şarkıcı çıktı!

'İçim Yanar' 'Bana Sor' 'Bana da Söyle' şarkılarıyla hafızalara kazınan ve arabesk dünyasının en beğenilen sanatçılarından olan Ferdi Tayfur, vefatıyla sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Ünlüler de bu ani ölümle birlikte usta sanatçıyla ilgili anılarını paylaştı. Güzel şarkıcılardan biri Tayfur'un 'Fadime'nin Düğünü'ndeki 'Fadime'nin kendisi olduğunu açıkladı.

Yıllar sonra gelen itiraf! Ferdi Tayfur’un şarkısı ‘Fadime’nin Düğünü’ndeki ‘Fadime’ bakın hangi güzel şarkıcı çıktı!

Yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve tedavi sürecine giren Ferdi Tayfur, bir süre sonra Antalya'daki bir hastaneye sevk edilmişti.

Yıllar sonra gelen itiraf! Ferdi Tayfur’un şarkısı ‘Fadime’nin Düğünü’ndeki ‘Fadime’ bakın hangi güzel şarkıcı çıktı!

Geçirdiği ameliyattan kısa süre sonra vefat eden usta sanatçı hayranlarını derin bir yasa boğmuştu.

Yıllar sonra gelen itiraf! Ferdi Tayfur’un şarkısı ‘Fadime’nin Düğünü’ndeki ‘Fadime’ bakın hangi güzel şarkıcı çıktı!

7'DEN 70'E HERKESİN SEVDALISIYDI...

Ferdi Tayfur, bestelediği ve söylediği tüm şarkılarla yaş fark etmeksizin herkesin gönlünde taht kurdu. Arabesk müzik deyince akla ilk gelen isim olan Ferdi Tayfur, güçlü sesiyle severek dinlenilen sanatçılar arasındaydı.

Yıllar sonra gelen itiraf! Ferdi Tayfur’un şarkısı ‘Fadime’nin Düğünü’ndeki ‘Fadime’ bakın hangi güzel şarkıcı çıktı!

HER ŞARKIDA BİR HİKAYE

'Ferdi babayı' dinleyenlerin en sevdiği şeylerden biri de müziği kadar klipteki hikayelerinde gerçek hayattaki yaşanmış olaylardan yola çıkılmış olmasıydı.

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