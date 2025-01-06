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Yıllar sonra gelen itiraf! Ferdi Tayfur’un şarkısı ‘Fadime’nin Düğünü’ndeki ‘Fadime’ bakın hangi güzel şarkıcı çıktı!

Arabesk dünyasına ismiyle ve şarkılarıyla damga vurmuş Ferdi Tayfur, ölümüyle hayranlarını derin bir yasa boğdu. Dillerde pelesenk olan şarkılarıyla 7'den 70'e herkesin hayranı olduğu Ferdi Tayfur, güçlü sesiyle her daim dinlenen sanatçılar arasındaydı. Vefatıyla birlikte sanatçının ünlü dostları da Ferdi Tayfur'la olan anılarını tek tek sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı. Müzik sektörünün güzel şarkıcılarından biri de Ferdi Tayfur'un 'Fadime'nin Düğünü'ndeki 'Fadime'nin kendisi olduğunu açıkladı. İşte çok şaşıracağınız o isim…