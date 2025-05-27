Yıllar sonra ortaya çıktı! Biri Bizi Gözetliyor 02 Melih’in son haline bakın

02 MELİH ŞİMDİ NE YAPIYOR? BBG evi şampiyonu 02 Melih şimdi ne yapıyor? Şöhreti balon misali çabuk sönen, bir zamanların ünlü isimleri yıllar sonra ortaya çıkınca sosyal medyanın gündemine oturuyor. Bu isimlerden sonuncusu Biri Bizi Gözetliyor ile tanınan Melih Değirmenci oldu. BBG Melih aradan geçen yıllarda öyle bir değişti ki görenler 'Yok artık' demeden edemedi... 2001 yılında yayınlanmaya başlayan Biri Bizi Gözetliyor kısaca BBG yarışması Türk Televizyon tarihinin en ilginçlerindendi. Yarışmacıların çalışarak para kazandıkları ve aynı evde yaşayarak günü geçirdikleri BBG bir sürü skandala da sahne olmuştu ve izlenme rekorları kırmıştı. YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI BBG'nin en dikkat çeken isimlerin ve şampiyonu '02 Melih' yıllar sonra ortaya çıktı. İşte BBG Melih'in değişimi ve şimdiki mesleği... SAÇINA SAKALINA AKLAR DÜŞTÜ Yarışmadan büyük bir şöhret ile ayrılan sonrasında oyunculuk ve şarkıcılık yapan BBG Melih Değirmenci'nin saçı sakalı ağardı... 'BİRİ HALA BİZİ GÖZETLİYOR MU?' Katıldığı davette gazetecilerden kaçamayan Değirmenci, muhabirin 'Biri hala bizi gözetliyor mu?' sorusuna karşılık 'Artık bitti bitti, aradan 20 seneden fazla geçti' cevabını verdi. 'KAMERA ARKASINA GEÇTİM' Sektörden uzaklaşmadığını belirten Melih Değirmenci, 'Bizim kamera önüyle başlayan bir hikayemiz var. Daha sonrasında güzel sanatlar, oyunculuk derken biraz daha kamera arkasına geçtim. Bir cast ajansında menajerlik yapıyorum' dedi. KAZANDIĞI ÖDÜL İLE NE YAPTI? Melih Değirmenci daha önce yarışmadan kazandığı ödül ile ne yaptığını şu sözlerle açıklamıştı: - Biz çok yüksek paralar almadık. O Acun döneminde başladı. Yarışmanın finalinde 100 bin TL kazandım. Bölüm başı yada haftalık bir şey ödenmiyordu. 1. olduğum için bir ödülümüz vardı. Onunla da bir ameliyat yaptırdık komşumuza çok şükür. Kalp nakli yaptırdık. Onun ardından bir tane Güneydoğu'da okul açtık. Aynı parayla bunu becerebildik. Benim sosyal sorumluluk projelerim hala bitmedi. O günden bu güne bir çok şey yaptık. Okullar açtık, internet sınıfları açtık. O paradan bir şey harcamadım. Daha sonra 4 tane dizi yaptım, 2 tane film yaptım. Ardından bir albüm. O gelirle de kendi hayatımı idame ettirdim. POPSTAR FİRDEVS ŞİMDİ NE YAPIYOR? 2000'li döneme damgasını vuran Popstar'ın finalistlerinden Firdevs Güneşli de, yıllar sonra ortaya çıktı. Yarışmanın ikinci ayrılan Firdevs'in son hali, herkesi şaşırttı. Yarışmanın üzerinden uzun bir süre geçerken, adından söz ettirmeyi başaranlardan birisi de Firdevs Güneşli oldu. Firdevs, Popstar yarışmasında sempatik tavırları ve jüri üyesi Armağan Çağlayan ile tatlı atışmaları sırasında dikkat çekmişti. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Firdevs Güneş, son olarak evinin kapısını açtığı Evrim Akın'ın programında ortaya çıktı. Yarışmanın birincisi Abidin ile bir dönem aşk yaşayan Firdevs Güneş, 5 yıl önce evlenip Bolu'ya yerleşti. Özel günlerde sahne almaya devam eden Güneş, zaman zaman sosyal medyadan da paylaşımda bulunuyor. Popstar Firdevs şimdilerde İstanbul'dan uzak sakin ve doğa ile iç içe bir hayat sürüyor. Türkiye'ye damgasını vuran Popstar, jüri üyeleri ve yarışmacılarıyla bir neslin hafızasına kazındı. Popstar yarışmasından adını bugünlere taşıyan birçok isim çıktı. Bu isimlerden biri de Popstar Bayhan... Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Popstar Bayhan yıllar sonra ortaya çıktı. Ercan Saatçi, Armağan Çağlayan ve Deniz Seki'nin jüri üyeliği yaptığı Popstar yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Bayhan Gürhan, yıllar sonra son haliyle ortaya çıktı. Kendine has şarkı yorumu ve performansıyla hafızalara kazınan Popstar Bayhan'ı görenler gözlerine inanamadı. İşte Popstar Bayhan'ın son hali... İşte Popstar Bayhan'ın son hali... Popstar yarışması 2003 yılında ekrana geldiği ilk bölümüyle milyonlarca izleyicinin radarına takılmıştı. Jüride Deniz Seki, Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi ve Ahmet San vardı. Yarışmacıların ya da jürinin her adımı her söylediği o haftanın popüler kültür gündemini belirliyordu. Programda müzikten daha çok yaşanan polemikler konuşuluyordu. 14 hafta süren bu serüvende birinci ise Abidin Özşahin olmuştu. Özşahin, Popstar'ın ön elemesine başvuru anını şöyle anlatıyor: 'O sıra İstanbul'dan yeni Adana'ya gelmiştim. Çünkü yarışma öncesinde İstanbul'da bir albüm maceram olmuştu. İmkansızlıklardan dolayı projem iptal edilmişti. Adana'da Popstar'ı duyunca hemen başvuru yaptım. 'Burada da olmazsa olmaz artık' diye düşünmüştüm. Derdim birinci olmak değil, müzik sektörüne girmekti. Zaten yıllar sonra fark ettim ki o sektör de göründüğü gibi değilmiş.' Nam-ı diğer Popstar Abidin, yarışmada şampiyon olduktan sonraysa müzik sektöründe süreklilik sağlayamadı. Hatta 2000'lerde reyting sıralamasında en üst sırada olan bu yarışmaların neredeyse hiçbirinden bir star çıkamadı. Özşahin, bunun nedenini şöyle anlatıyor: 'Kimse sonsuza kadar hatırlanacak diye bir şey yok... Bu yarışma sadece bir platformdu ve bir sürü farklı dinamiği vardır. Bu yarışmalar birçok kişiye dezavantaj da sağladı. Ben, Popstar'ın ilk birincisi olduğum için hâlâ hatırlanıyorum. Burada olay müzik yapımcısında bitiyordu. Sektöre yeni girmişsiniz, toy ve çömezsiniz... Sizi çok çok aşan şeyler var. Birinci olmuşsunuz ama bu başarının devamı sözleşmeli olduğunuz yapımcıya bağlı. Star olacağınız yoksa, zaten kim ne yaparsa yapsın olmuyor. Ben bir süre sonra 'Hayatımda daha gerçek ne yapabilirim?' diye düşündüm ve Ankara'ya yerleştim.' 19 YIL ÖNCE SOKAKTA YÜRÜYEMİYORDUM Abidin'in yanıtı şöyle oluyor: 'İlginin aniden kesileceği zaten belliydi. Hızlı gelen şöhretin ilgisi de aniden kesilir. Bu doğanın kanunu. Bu yarışmalardan sonra insanların arkasında durulmadığı için izleyicinin de bu tip yarışmalara ilgisi azaldı. Yarışmaya katılmak bir prestij değil aksine bir durummuş gibi addedilmeye başlandı. Hayatta hiçbir şey kolay atlatılmıyor. Benim yapılacaklar listem vardı. O listenin içinde ünlü olmak vardı. Bu işin içine girmek, biraz sahne tozunu profesyonel anlamda yutmak, o sektörden insanlarla çevre yapmak... Bu benim yapılacaklar listemdeydi ve yaptım. Kolay mı oldu? Hiç beklemediğim kadar ünlü olduğum bir dönem var. Bundan 18 yıl önce sokakta yürüyemiyordum. Ama bu süreç de kolay atlatılmıyor. Hayatta kazandığınız her tecrübe aslında çektiğiniz acılardan edindiğinizdir. Bu sıkıntılar ya da önümü göremediğim anlar hayata daha gerçekçi bakmamı sağladı. Hiçbir zaman 'Birinci oldum, bundan sonra hayatım muhteşem gidecek' diye düşünmedim. Her zaman B, C, D planlarım vardı. Yarışmalar sonrası bunalıma giren hatta intiharı bile düşünen insanlar oldu. Bu noktada eş, dost ve aile çok önemli. Benim öyle bir şansım vardı. O yüzden size yarışma sonrasına diar kötü bir tablo çizemiyorum. Ama şunun altını çizmek isterim... Bu pozitif düşünme şekline erişmem çok da toz pembe bir süreçle olmadı, zordu.' POPSTAR'I AŞMAK İÇİN UZUN ZAMAN HARCADIM '2017 yılında kendi şirketimi kurdum. Yarışmadan bir süre sonra reklam müzikleri yaparak ajanslarla çalıştım. Ardından kendi işimi geliştirdim ve marka stratejileri yapmaya başladım. Ankara'da kurumsal firmalara marka danışmanlığı hizmeti veriyorum. Çeşitli sektörlerden firmalar bunlar...' Özşahin'e soruyorum, 'Müşterileriniz kurumsal kimliğinizle toplantı yaptığınız sırada Popstar'la ilgili sorular soruyorlar mı?' O da gülerek cevaplıyor: 'Onu aşmak için uzun bir zaman harcadık. Normalde yüz yüze gelene kadar sadece isim benzerliği sanıyorlar. Karşılaştığımızda da işle ilgili ciddi bir şey konuşurken bir anda yüz ifadeleri değişiyor ve 'Sizi bir yerden çıkarıyorum ama nereden? Siz Popstar yarışmasına katılmadınız mı? Size oy vermiştik ama ne oldu?' diye soruyorlar. Tabii, kolay bir şey değil. İnsanlar tarafından tanınıp müziğin dışında onların karşılarına çıkınca enteresan oluyor. Ama nazikçe ve özenli şekilde meslek olarak makas değiştirdim. Virajı aniden dönüp savrulmadım. O da hayatımdaki insanların desteğiyle oldu. Yoksa daha farklı bir tablo olabilirdi. Bazen orada kazandığım şöhreti ve ünü işimde kullanıyorum. Bana biraz daha kolay kapı açıyor.' ŞİMDİKİ YARIŞMALAR MÜZİKTEN SOĞUTMUYOR 'Bizden sonra yarışmaya girenler şanslı çünkü evler ve arabalar verildi. Berklee'deki eğitime gitmedim çünkü İngilizceye takıldık. TOEFL gerektiğini hiçbirimize söylemediler. Ünlü olmuşsunuz, şehir şehir konserleri geziyorsunuz... Zaten oraya gitmek için vakit de yoktu.' Müzik ile para kazanmasa da hâlâ besteler yapan Abidin Özşahin, şarkıların hayatının her anında olduğunu ve asla çıkmayacağını söylüyor. POPSTAR ABİDİN ÖZŞAHİN'İN SON HALİ ! Diğer ünlü isimlerinde yıllar içindeki inanılmaz değişimlerini sizler için derledik... NUR KULAKOĞLU NUR KULAKOĞLU NUR KULAKOĞLU NUR KULAKOĞLU NUR KULAKOĞLU ARDA KURAL ARDA KURAL ARDA KURAL ARDA KURAL HANDE YENER HANDE YENER HANDE YENER HANDE YENER İZEL İZEL SONGÜL KARLI SONGÜL KARLI SONGÜL KARLI BANU ALKAN BANU ALKAN BANU ALKAN BURCU BİRİCİK BURCU BİRİCİK BURCU BİRİCİK HELİN AVŞAR HELİN AVŞAR HELİN AVŞAR HELİN AVŞAR PETEK DİNÇÖZ PETEK DİNÇÖZ PETEK DİNÇÖZ PETEK DİNÇÖZ VİLDAN ATASEVER VİLDAN ATASEVER VİLDAN ATASEVER VİLDAN ATASEVER VİLDAN ATASEVER NALAN TOKYÜREK NALAN TOKYÜREK NALAN TOKYÜREK NALAN TOKYÜREK AJDAN PEKKAN AJDAN PEKKAN AJDAN PEKKAN AJDAN PEKKAN ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL EBRU YAŞAR EBRU YAŞAR EBRU YAŞAR EBRU YAŞAR HADİSE HADİSE HADİSE HADİSE ALMEDA ABAZİ ALMEDA ABAZİ ALMEDA ABAZİ ALMEDA ABAZİ SEREN SERENGİL SEREN SERENGİL SEREN SERENGİL LALE BELKIS LALE BELKIS LALE BELKIS LALE BELKIS SERENAY SARIKAYA SERENAY SARIKAYA SERENAY SARIKAYA SERENAY SARIKAYA GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR HANDE ATAİZİ HANDE ATAİZİ HANDE ATAİZİ HANDE ATAİZİ DENİZ AKKAYA DENİZ AKKAYA DENİZ AKKAYA DENİZ AKKAYA ZARA ZARA ZARA ZARA PINAR AYDIN PINAR AYDIN PINAR AYDIN PINAR AYDIN EBRU ŞALLI EBRU ŞALLI EBRU ŞALLI EBRU ŞALLI ENGİN ALTAN DÜZYATAN ENGİN ALTAN DÜZYATAN ENGİN ALTAN DÜZYATAN ENGİN ALTAN DÜZYATAN FİLİZ AKIN FİLİZ AKIN FİLİZ AKIN EMINA JAHOVIC EMINA JAHOVIC EMINA JAHOVIC EMINA JAHOVIC FAHRİYE EVCEN FAHRİYE EVCEN FAHRİYE EVCEN FAHRİYE EVCEN JANSET PAÇAL JANSET PAÇAL JANSET PAÇAL JANSET PAÇAL JANSET PAÇAL