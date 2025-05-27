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Yıllar sonra ortaya çıktı! Biri Bizi Gözetliyor 02 Melih'in son haline bakın

Bir döneme damga 'Biri Bizi Gözetliyor' yarışmasıyla hafızalar kazınan Melih Değirmenci, nam-ı diğer '02 BBG Melih, yıllar sonra ortaya çıktı. Bir hayli değişen Değirmenci'nin son halini görenler tanımakta zorlandı.

Giriş Tarihi: 27.05.2025 07:09 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 07:09
Yıllar sonra ortaya çıktı! Biri Bizi Gözetliyor 02 Melih’in son haline bakın

02 MELİH ŞİMDİ NE YAPIYOR?

BBG evi şampiyonu 02 Melih şimdi ne yapıyor? Şöhreti balon misali çabuk sönen, bir zamanların ünlü isimleri yıllar sonra ortaya çıkınca sosyal medyanın gündemine oturuyor. Bu isimlerden sonuncusu Biri Bizi Gözetliyor ile tanınan Melih Değirmenci oldu. BBG Melih aradan geçen yıllarda öyle bir değişti ki görenler "Yok artık" demeden edemedi...

Yıllar sonra ortaya çıktı! Biri Bizi Gözetliyor 02 Melih’in son haline bakın

2001 yılında yayınlanmaya başlayan Biri Bizi Gözetliyor kısaca BBG yarışması Türk Televizyon tarihinin en ilginçlerindendi. Yarışmacıların çalışarak para kazandıkları ve aynı evde yaşayarak günü geçirdikleri BBG bir sürü skandala da sahne olmuştu ve izlenme rekorları kırmıştı.

Yıllar sonra ortaya çıktı! Biri Bizi Gözetliyor 02 Melih’in son haline bakın

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

BBG'nin en dikkat çeken isimlerin ve şampiyonu '02 Melih' yıllar sonra ortaya çıktı. İşte BBG Melih'in değişimi ve şimdiki mesleği...

Yıllar sonra ortaya çıktı! Biri Bizi Gözetliyor 02 Melih’in son haline bakın

SAÇINA SAKALINA AKLAR DÜŞTÜ

Yarışmadan büyük bir şöhret ile ayrılan sonrasında oyunculuk ve şarkıcılık yapan BBG Melih Değirmenci'nin saçı sakalı ağardı...

Yıllar sonra ortaya çıktı! Biri Bizi Gözetliyor 02 Melih’in son haline bakın

"BİRİ HALA BİZİ GÖZETLİYOR MU?"

Katıldığı davette gazetecilerden kaçamayan Değirmenci, muhabirin "Biri hala bizi gözetliyor mu?" sorusuna karşılık "Artık bitti bitti, aradan 20 seneden fazla geçti" cevabını verdi.