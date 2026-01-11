Yıllara kafa tuttu: 62’lik Yeşilçam güzeli genç kızları cebinden çıkarttı! Müge Akyamaç’ın son hali olay oldu...

İşte Züğürt Ağa'nın Kiraz'ının son hali...

Nilgün Nazlı, 1984 yılında 1 film, 1985 yılında ise 5 film çevirdi. İki filminde Cüneyt Arkın ile oynadı kısa rollerdi ama iyi oynayarak seyircinin hafizalarına kazındı. Kanun Adamı'nda filmin başında öldürulen kız, Katiller De Ağlar'da ise Cüneyt Arkın'ın oğlu rolundeki Tuğrul Meteer'in sevgilisi rolundeydi. Acımak adlı dizide ise Feriha rolündeki Nilgün Nazlı evlenerek sinemayı bıraktı.

Züğürt Ağa Filminden

Kiraz: Ağam halâ anlamamışsın. Ben sana vurulmuşem.

Ağa: Vurulacak başka adam bulamadın mı?

Kiraz: Her kızın gönlünde bir ağa vardır.

Ağa: Kız bu ağa "züğürt ağa"dır.

Kiraz: Olsun senin insanlığın güzeldir.

Belki de o yüzden ağalığı beceremiyorsun.

Oynadığı filmler

1984: Uç Güzel Güvercinim

1985: Acımak - Feriha

1985: Kanun Adamı

1985: Katiller De Ağlar

1985: Kuyucaklı Yusuf

1985: Züğürt Ağa - Kiraz