Yıllara kafa tuttu: 62'lik Yeşilçam güzeli genç kızları cebinden çıkarttı! Müge Akyamaç'ın son hali olay oldu...
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Müge Akyamaç, Kemal Sunal'la paylaştığı filmlerle hafızalara kazınmıştı. 62 yaşındaki oyuncu, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle görenleri bir kez daha şaşırtttı...
Giriş Tarihi: 11.01.2026 08:20
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 08:30