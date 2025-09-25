Trend Galeri Trend Magazin Yüreği hala yangın yeri... Ebru Şallı oğlu Pars'ı doğum gününde andı: "Tarifsiz özlüyorum" 9 yaşındaki evladını toprağa vermişti

Yüreği hala yangın yeri... Ebru Şallı oğlu Pars'ı doğum gününde andı: "Tarifsiz özlüyorum" 9 yaşındaki evladını toprağa vermişti

2020 yılında 9 yaşındaki oğlu Pars'ı lenfomaya kanseri nedeniyle kaybeden Ebru Şallı, acısını hala en derinlerde yaşıyor. Evlat acısıyla sarsılan Şallı şimdi ise oğlunun doğum gününde gözleri dolduran bir paylaşım yaptı. "Tarifsiz özlüyorum" diyen ünlü isim bakın neler yazdı...

Giriş Tarihi: 25.09.2025 10:11 Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 10:46
Bir dönemin en ünlü mankenlerinden olan Ebru Şallı'nın 9 yaşındaki oğlu Pars, 2020 yılında 4 yıldır savaştığı lenfoma kanserine yenik düşerek hayatını kaybetmişti.

Yüreği hala yangın yeri olan Şallı son olarak oğlunun doğum gününü yürek burakan paylaşımlarla yaptı.

"TARİFSİZ ÖZLÜYORUM"

Peş peşe fotoğraf paylaşan Şallı, "Seni çok seviyorum ve tarifsiz özlüyorum. İyi ki doğdun Ponçiğim Dün gibi doğduğun gün 25.09.2010. Melekler de doğarmış demek ki." ifadeleriyle yürek dağladı.

Hemen ardından bir başka kare paylaşan Şallı şu notu düştü: "Melekler de doğar. İyi ki Ponçiğim"

Ve son bir paylaşım yapan ünlü manken, "Meleğim ben hep seninleyim" notuyla gözyaşlarına boğdu.

Ebru Şallı geçen aylarda da vefatının üzerinden 5 yıl geçen oğlu Pars'ı ölüm yl dönümünde anmıştı...

Pars'ın fotoğraflarını paylaşan Şallı, hepsine erken yaşta kaybettiği oğluna dair bilgiler yazdı.

Yazdıklarıyla takipçilerini de duygulandıran Ebru Şallı, yürekleri dağladı.

"GÖĞSÜMÜN SOL KÖŞESİNDE KALP DİYE TAŞIDIĞIM SENSİN"

Oğluna sarıldığı fotoğrafı paylaşan Ebru Şallı, şu notu düştü; "Göğsümün sol köşesinde kalp diye taşıdığım sensin Ponçiğim… çok çok çok özledim... Melekler neden az kalıyor bu dünyada... Allah bu acıyı hiçbir anne babaya yaşatmasın 🤍"

Ebru Şallı'nın yürekleri dağlayan paylaşımına takipçilerinden de sabır ve destek mesajları geldi.

İşte evlat acısını yaşayan ve hayatlarının en zor döneminden geçen diğer ünlü isimler...

CİHAT TAMER

Türk tiyatro ve sinemasının 81 yaşındaki usta ismi Cihat Tamer 57 yaşındaki oğlunu kaybetmişti.

Kanser tedavisi gören Atilla Tamer'in uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

HÜLYA YİĞİTALP

Oyuncu, ses sanatçısı ve eski manken Hülya Yiğitalp'in 31 yaşındaki oğlu Yiğit Tokbey'in kaybıyla yıkılmıştı.

Yiğit Tokbey, 17 Ocak'ta ABD'de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti

DEMET AKALIN

Okan Kurt ile 2012 yılında evlenen ünlü şarkıcı Demet Akalın, aynı acıyı 2 kez yaşamıştı. İlk olarak evlendikten kısa süre sonra hamile olduğu haberini alan güzel isim, birkaç hafta sonra çocuğunun düştüğü haberiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. İkinci çocuğuna beş haftalık hamileyken şiddetli bir kanama geçiren Demet Akalın, tekrardan bebeğini kaybetti.

Demet Akalın, 2014 yılında kızı Hira'yı dünyaya getirdi.

SEDA SAYAN

3 haftalık hamileyken aniden fenalaşıp hastaneye kaldırılan Seda Sayan, ağır bir kanama geçirerek bebeğini kaybetmişti. Sayan bu acı kaybından sonra uzun süre kimseyle görüşmemişti.

ENGİN YÜKSEL

Oyuncu Engin Yüksel'de 28 aylık oğlunun kaybını yaşamıştı.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oğlu Çınar Aziz'in yaşamını yitirmişti.

SAFİYE SOYMAN

Safiye Soyman'ın 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, geçtiğimiz Temmuz ayında vefat etmişti.

Soyman evladının kaybıyla adeta yıkılmıştı.

MAZHAR ALANSON

MFÖ grubu üyesi Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson, Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede 50 yaşında hayata veda etmişti.

EŞREF KOLÇAK

Yeşilçam'ın efsanevi oyuncularından olan Eşref Kolçak, sanatçı oğlu Harun Kolçak'ı prostat kanseri nedeniyle kaybetmişti.

SEREN SERENGİL

Seren Serengil, hamileliğinin son dönemini Rodos'ta geçirirken doğuma bir hafta kala fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Serengil'in yapılan müdahalesinde, ölen bebeğini iki gün içinde taşıdığı anlaşılmıştı.