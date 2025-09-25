Trend
Galeri
Trend Magazin
Yüreği hala yangın yeri... Ebru Şallı oğlu Pars'ı doğum gününde andı: "Tarifsiz özlüyorum" 9 yaşındaki evladını toprağa vermişti
Yüreği hala yangın yeri... Ebru Şallı oğlu Pars'ı doğum gününde andı: "Tarifsiz özlüyorum" 9 yaşındaki evladını toprağa vermişti
2020 yılında 9 yaşındaki oğlu Pars'ı lenfomaya kanseri nedeniyle kaybeden Ebru Şallı, acısını hala en derinlerde yaşıyor. Evlat acısıyla sarsılan Şallı şimdi ise oğlunun doğum gününde gözleri dolduran bir paylaşım yaptı. "Tarifsiz özlüyorum" diyen ünlü isim bakın neler yazdı...
Giriş Tarihi: 25.09.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 10:46