Yüreği hala yangın yeri... Ebru Şallı oğlu Pars'ı doğum gününde andı: "Tarifsiz özlüyorum" 9 yaşındaki evladını toprağa vermişti

"GÖĞSÜMÜN SOL KÖŞESİNDE KALP DİYE TAŞIDIĞIM SENSİN"

Oğluna sarıldığı fotoğrafı paylaşan Ebru Şallı, şu notu düştü; "Göğsümün sol köşesinde kalp diye taşıdığım sensin Ponçiğim… çok çok çok özledim... Melekler neden az kalıyor bu dünyada... Allah bu acıyı hiçbir anne babaya yaşatmasın 🤍"