Trend Galeri Trend Magazin Yüsra Geyik derin göğüs dekoltesi ile mest etti! Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik'e "Maşallah bu ne güzellik"

Yüsra Geyik derin göğüs dekoltesi ile mest etti! Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik'e "Maşallah bu ne güzellik"

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar ile tanıdığımız Yüsra Geyik adeta dizide büyümüştü. 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak yer alan Yüsra Geyik uzun yıllar sonra diziden ayrılmıştı. Yüsra Geyik'in yeni dizisi Camdaki Kız oldu. 31 yaşındaki Yüsra Geyik'i 15 yıl sonra farklı bir rolle, Camdaki Kız'ın Melisa'sı olarak izleyici karşısına çıktı. Sosyal medyada ilgi ile takip edilen Yüsra Geyik'in güzelliğini konuşturduğu cesur pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı. İşte Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik'in derin göğüs dekolteli pozları...

Giriş Tarihi: 28.12.2021 09:39 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 09:40
Yüsra Geyik derin göğüs dekoltesi ile mest etti! Camdaki Kız’ın Melisa’sı Yüsra Geyik’e Maşallah bu ne güzellik

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği 'Melisa' karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Yüsra Geyik, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni topladı.

Yüsra Geyik derin göğüs dekoltesi ile mest etti! Camdaki Kız’ın Melisa’sı Yüsra Geyik’e Maşallah bu ne güzellik

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar ile tanıdığımız Yüsra Geyik adeta dizide büyümüştü.

Yüsra Geyik derin göğüs dekoltesi ile mest etti! Camdaki Kız’ın Melisa’sı Yüsra Geyik’e Maşallah bu ne güzellik

2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak yer alan Yüsra Geyik uzun yıllar sonra diziden ayrılmıştı.

Yüsra Geyik derin göğüs dekoltesi ile mest etti! Camdaki Kız’ın Melisa’sı Yüsra Geyik’e Maşallah bu ne güzellik

Yüsra Geyik'in yeni dizisi Camdaki Kız oldu. 31 yaşındaki Yüsra Geyik'i 15 yıl sonra farklı bir rolle, Camdaki Kız'ın Melisa'sı olarak izleyici karşısına çıktı.

Yüsra Geyik derin göğüs dekoltesi ile mest etti! Camdaki Kız’ın Melisa’sı Yüsra Geyik’e Maşallah bu ne güzellik

Sosyal medyada ilgi ile takip edilen Yüsra Geyik'in güzelliğini konuşturduğu cesur pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı.

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