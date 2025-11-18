Trend Galeri Trend Magazin Zayıflama iğnesi hayatını kararttı! Şarkıcı Robbie Williams kör kalma tehlikesiyle karşı karşıya: "Her geçen gün kötüye gidiyor"

İngiliz şarkıcı Robbie Williams, kullandığı zayıflama ilacının ardından kör kalma tehlikesi yaşadı. Dünyaca ünlü şarkıcı, "Her geçen gün kötüye gidiyor" diyerek son sağlık durumunu açıkladı.

18.11.2025
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, son dönemde gündemde olan zayıflama iğneleri kullanmaya başladıktan sonra görme yetisinde ciddi sorunlar yaşamaya başladığını açıkladı.

51 yaşındaki sanatçı, gözlerinde yaşanan değişikliklerin hızla ilerlediğini ve hayatını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Williams, durumunu şöyle anlattı: "Bir süredir bulanık görüyorum ve her geçen gün daha kötüye gidiyor. Bunun yaşla alakalı olduğunu düşünmüyorum; kullandığım ilacın etkisi olabilir."

Ünlü şarkıcı, sahne performansını da etkileyen sorunun hayranlarının yüzlerini artık net bir şekilde görememesine yol açtığını belirtti.

Kör kalma riski olmasına rağmen iğneleri bırakmayı düşünmediğini söyleyen Williams, ilacın kendisine sağladığı psikolojik faydayı vurguladı: "Yıllardır ruh sağlığım iyi değildi. Şimdi disiplinli yaşıyorum, spor yapıyorum, kendime bakıyorum."

Williams'ın açıklamaları, sağlık açısından hayranlarını endişelendirdi.

