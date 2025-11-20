Trend Galeri Trend Magazin Zehirlendiğini açıklamıştı! Yasemin Şefkatli baygın olduğu anı paylaştı

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli dün Instagram hesabından zehirlendiğini takipçilerine açıklamıştı. Şefkatli son olarak baygın olduğu anı paylaştı.

Giriş Tarihi: 20.11.2025 12:39 Güncelleme Tarihi: 20.11.2025 12:53
Son dönemlerde aile yaşantısının yanı sıra sağlık sorunlarıyla da gündeme gelen İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatl, paylaştığı bir bilgi ile sevenlerini korkuttu.

Ekim ayında, fıtık ameliyatı olan Şefkatli dün zehirlendiğini açıklamıştı.

"GECEYİ HASTANEDE GEÇİRDİM"

Instagram hesabında oğluyla bir video paylaşan Şefkatli, "Dün akşam zehirlendim. Geceyi hastanede geçirdim üzerine sabah çocukları jimnastiğe götürdüm. Bir de bu beyefendinin vize randevusu vardı ona gitti" demişti.

BAYGIN OLDUĞU ANI PAYLAŞTI!

Zehirlendiğini açıklayan Şefkatli son olarak Instagram hesabından baygın olduğu ana ait görüntüyü takipçileriyle paylaştı.

O ana ait bir fotoğraf yayınlayan Şefkatli paylaşımına şu notu düştü: "Bazı annelerin hazin sonu, üstümü Ayel örtmüş"

MİNİK OĞLU HASTALANDI
Yasemin Şefkatli sosyal medya hesabından verdiği haberle sevenlerini geçen günlerde bir kez daha endişelendirmişti.

OĞLUNUN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ BUGÜN PAYLAŞIM YAPTI

Sağlık problemleriyle karşı karşıya kalan ünlü çift, bu kez minik oğullarının akan göz problemi nedeniyle sıkıntı yaşamıştı. .

AMELİYAT BEKLENİLDİĞİ GİBİ GEÇMEDİ

Ünlü çift, minik oğullarını ameliyat ettirmek zorunda kalmıştı. Ancak İdo Tatlıses yaptığı paylaşımla ameliyatın beklenildiği gibi geçmediğini açıklamıştı.

DOKTORA ADETA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

İdo Tatlıses, gözleri akan oğullarını ameliyat eden doktora ateş püskürdü.

"EN BAŞTA SÖYLESEYDİN..."

Tatlıses yaptığı paylaşımda, "En çok canımı sıkan bir durum oldu bu. 50 yere falan sorun. Bizim çocuk operasyon geçirdi gözlerinden ve bize doktor dedi ki 'bu kesin bir çözüm, bu konuyu kapatmış olacağız'. Biz de operasyona 'tamam dedik'. Çocuk operasyon olduktan sonra değişmedi, biz de 'hocam devam ediyor akıntı', doktor da 'geçmeyebilir tüp takmamız lazım' dedi. Baştan deseydin hocam! Biz de yaptırmazdık. Narkoz aldılar nasıl olacak doktor?" ifadelerini kullandı.

"BUNU DA HALLEDECEĞİZ"

Babasının kucağındaki oğlunu paylaşan Şefkatli, "Yüksek ateş, geniz akıntısı, burun tıkalı. Neyse. Bunu da halledeceğiz" dedi.

Yasemin Şefkatli'nin paylaşımı kısa sürede büyük yankı uyandırırken, sevenleri yorumlarda "geçmiş olsun" mesajlarıyla desteklerini ve iyi dileklerini iletti.

Çiftin paylaşımları sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.

Öte yandan Oğulları Ayel'in doğduktan sonra bazı sağlık sorunları olduğunu sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Yasemin Tatlıses, sevinçli haberi aylar sonra vermişti.

Yasemin Şefkatli, kalp rahatsızlığı yaşayan ve iki kez operasyon geçiren Ayel ile ilgili güzel haberi duyurmuştu.

"BEKLERKEN ÇILDIRDIK"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Yasemin Şefkatli, ikizleriyle yaptığı paylaşımına "Şükür... Beklerken çıldırdık" notunu düşmüştü.

"BİTTİ, GİTTİ DİYELİM"

Ünlü isim, "Bugün Ayelikom için güzel haberler aldık. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Hadi bitti, gitti diyelim" ifadelerini kullanmıştı.

İDO TATLISES İKİZLERİN SAĞLIK SÜRECİ HAKKINDA KONUŞTU
İdo Tatlıses, katıldığı bir programda, "Çocuğumun sağlığı için doktor 'çok iyi' dediğindeki şükrümü anlatamam, onu benle yaşamanız lazım. Annemde ve babamda bazı sorunlar yaşadım, ama o zamanlar çocuktum, kendi çocuğumla alakalı olunca, insanın kendi çocuğuyla sınanması bambaşka bir şeymiş" diyerek yaşadıkları süreci anlattı.

"EV DELİLER HASTANESİNE DÖNDÜ"
Bu süreçte annesi Derya Tuna'nın desteğini de anlatan İdo Tatlıses, "Annem çok iyi bir babaanne oldu. Sanki annem 2 tane doğurmuş gibi... Aynı şekilde Yasemin'in annesi de öyle. Bir gün at, bir gün eşek oluyorlar. Ev, deliler hastanesine döndü. Çocukların dedeleriyle de araları iyi. Babam bir güldürme formülü bulmuş, çocukları güldürüyor" dedi.

YASEMİN ŞEFKATLİ DE, İDO TATLISES'İN BABALIĞINI ANLATMIŞTI

Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses'in nasıl bir baba olduğunu şu sözlerle anlatmıştı; "Çok iyi bir baba, görüyorsunuzdur zaten. Genelde her durumda yanımızda o da.

Çalışmadığı günlerde çocuklarla vakit geçiriyor. Bazen ben çok bitik olduğumda o devreye giriyor. Gayet iyi bir baba."