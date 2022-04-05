Zeynep Tuğçe Bayat'tan yıllar sonra gelen itiraf

Evlenmeden bir yıl önce Cansel Elçin'in kendisine yüzük hediye ettiğini ve bunun bir evlilik teklifi olduğunu anlamadığını itiraf eden Bayat, şunları söyledi: "Evlenmeden bir sene önce bana evlenme teklif etmiş, ben anlamamışım...