Zeynep Tuğçe Bayat’tan yıllar sonra gelen itiraf

Güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, son dönemin en dikkat çeken isimleri arasında yerini alıyor. Kendisi gibi oyuncu olan Cansel Elçin ile mutlu bir evliliği olan güzel oyuncunun hayatına dair bilinmeyenler de ortaya çıktı. Bayat, aldığı evlilik teklifi hakkında konuştu. Evlenmeden bir yıl önce Cansel Elçin'in kendisine yüzük hediye ettiğini ve bunun bir evlilik teklifi olduğunu anlamadığını itiraf eden Bayat, şunları söyledi: 'Evlenmeden bir sene önce bana evlenme teklif etmiş, ben anlamamışım... Doğum günümde yemeğe gittik. 'Sana bunu aldım' diye bir kutu çıkardı. Açtım, evlilik yüzüğü. 'Benimle evlenir misin?' demedi ama 'Hayatım boyunca yanımda olmanı istiyorum, seni çok seviyorum, sana çok değer veriyorum' gibi sözler söyledi. Öyle olunca ben yüzüğü ne yapacağımı bilemedim. Bir süre taktım, flaşlar patladı, çok utandım. Bir daha takmadım, sonra da unuttuk gitti. Doğum günümde bana hediye edilen değerli bir şey olarak gördüm onu. Sonra 'Dünyayı Kurtaran Kadın'ı çektik ve ondan sonra evlenmeye karar verdik.'