Trend Galeri Trend Magazin Zeynep Tuğçe Bayat'tan yıllar sonra gelen itiraf

Zeynep Tuğçe Bayat'tan yıllar sonra gelen itiraf

Zeynep Tuğçe Bayat 2020 senesinde Cansel Elçin ile hayatını birleştirmişti. Bayat evlilik teklifi aldığı sırada yaşadığı bir olayı itiraf etti.

Giriş Tarihi: 05.04.2022 13:22 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 13:23
Zeynep Tuğçe Bayat’tan yıllar sonra gelen itiraf

Zeynep Tuğçe Bayat'tan yıllar sonra gelen itiraf

Güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, son dönemin en dikkat çeken isimleri arasında yerini alıyor.

Zeynep Tuğçe Bayat’tan yıllar sonra gelen itiraf

Zeynep Tuğçe Bayat'tan yıllar sonra gelen itiraf

Kendisi gibi oyuncu olan Cansel Elçin ile mutlu bir evliliği olan güzel oyuncunun hayatına dair bilinmeyenler de ortaya çıktı. Bayat, aldığı evlilik teklifi hakkında konuştu.

Zeynep Tuğçe Bayat’tan yıllar sonra gelen itiraf

Zeynep Tuğçe Bayat'tan yıllar sonra gelen itiraf

Evlenmeden bir yıl önce Cansel Elçin'in kendisine yüzük hediye ettiğini ve bunun bir evlilik teklifi olduğunu anlamadığını itiraf eden Bayat, şunları söyledi: "Evlenmeden bir sene önce bana evlenme teklif etmiş, ben anlamamışım...

Zeynep Tuğçe Bayat’tan yıllar sonra gelen itiraf

Zeynep Tuğçe Bayat'tan yıllar sonra gelen itiraf

Doğum günümde yemeğe gittik. 'Sana bunu aldım' diye bir kutu çıkardı. Açtım, evlilik yüzüğü. 'Benimle evlenir misin?' demedi ama 'Hayatım boyunca yanımda olmanı istiyorum, seni çok seviyorum, sana çok değer veriyorum' gibi sözler söyledi.

Zeynep Tuğçe Bayat’tan yıllar sonra gelen itiraf

Zeynep Tuğçe Bayat'tan yıllar sonra gelen itiraf

Öyle olunca ben yüzüğü ne yapacağımı bilemedim.

SON DAKİKA SON DAKİKA