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1. Lig güncel puan durumu! İşte ilk haftada zirvenin sahibi

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu heyecanı oynanan maçlarla birlikte başladı. 1. Lig'de oynanan ilk hafta maçları sonrası gözler güncel puan durumuna çevrildi. 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bursaspor ilk haftada galibiyetle tanışarak dikkat çekti. Süper Lig'den düşen Kayserispor ile Antalyaspor da ilk haftayı kayıpsız kapattı. 1. Lig'de 2026-2027 sezonu güncel puan durumunu sizler için derledik.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 10.08.2026 22:41 Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 00:22
1. Lig güncel puan durumu! İşte ilk haftada zirvenin sahibi

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu heyecanı oynanan ilk hafta maçlarıyla birlikte başladı. İlk hafta maçları sonrası gözler puan durumuna çevrildi. İşte Trendyol 1. Lig'de ilk haftanın puan durumu...

1. Lig güncel puan durumu! İşte ilk haftada zirvenin sahibi

1- Bandırmaspor | 3 puan, +3 averaj

1. Lig güncel puan durumu! İşte ilk haftada zirvenin sahibi

2- Bursaspor | 3 puan, +2 averaj

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1. Lig güncel puan durumu! İşte ilk haftada zirvenin sahibi

3- Iğdır FK | 3 puan, +2 averaj

1. Lig güncel puan durumu! İşte ilk haftada zirvenin sahibi

4- Kayserispor | 3 puan, +2 averaj

1. Lig güncel puan durumu! İşte ilk haftada zirvenin sahibi

5- Sarıyer | 3 puan, +2 averaj

1. Lig güncel puan durumu! İşte ilk haftada zirvenin sahibi

6- Antalyaspor | 3 puan, +1 averaj

1. Lig güncel puan durumu! İşte ilk haftada zirvenin sahibi

7- Manisa FK | 3 puan, +1 averaj

1. Lig güncel puan durumu! İşte ilk haftada zirvenin sahibi

8- Esenler Erokspor | 1 puan, 0 averaj

1. Lig güncel puan durumu! İşte ilk haftada zirvenin sahibi

9- Mardin 1969 Spor | 1 puan, 0 averaj

1. Lig güncel puan durumu! İşte ilk haftada zirvenin sahibi

10- Sivasspor | 1 puan, 0 averaj

1. Lig güncel puan durumu! İşte ilk haftada zirvenin sahibi

11- Ümraniyespor | 1 puan, 0 averaj

1. Lig güncel puan durumu! İşte ilk haftada zirvenin sahibi

12- Batman Petrolspor | 1 puan, 0 averaj

1. Lig güncel puan durumu! İşte ilk haftada zirvenin sahibi

13- Pendikspor | 1 puan, 0 averaj

1. Lig güncel puan durumu! İşte ilk haftada zirvenin sahibi

14- Ankara Keçiörengücü | 0 puan, -1 averaj

1. Lig güncel puan durumu! İşte ilk haftada zirvenin sahibi

15- Boluspor | 0 puan, -1 averaj

1. Lig güncel puan durumu! İşte ilk haftada zirvenin sahibi

16- Bodrum FK | 0 puan, -2 averaj

1. Lig güncel puan durumu! İşte ilk haftada zirvenin sahibi

17- Fatih Karagümrük | 0 puan, -2 averaj

1. Lig güncel puan durumu! İşte ilk haftada zirvenin sahibi

18- Muğlaspor | 0 puan, -2 averaj

1. Lig güncel puan durumu! İşte ilk haftada zirvenin sahibi

19- Vanspor FK | 0 puan, -2 averaj

1. Lig güncel puan durumu! İşte ilk haftada zirvenin sahibi

20- İstanbulspor | 0 puan, -3 averaj

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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