1. Lig güncel puan durumu! İşte ilk haftada zirvenin sahibi
Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu heyecanı oynanan maçlarla birlikte başladı. 1. Lig'de oynanan ilk hafta maçları sonrası gözler güncel puan durumuna çevrildi. 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bursaspor ilk haftada galibiyetle tanışarak dikkat çekti. Süper Lig'den düşen Kayserispor ile Antalyaspor da ilk haftayı kayıpsız kapattı. 1. Lig'de 2026-2027 sezonu güncel puan durumunu sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 10.08.2026 22:41
Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 00:22