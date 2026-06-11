2026 Dünya Kupası’nda giyilecek formalar! İşte sahadaki görüntüleri

ABD, Meksika ve Kanada'nın düzenlediği 2026 Dünya Kupası'nda yıldızlar yeteneklerinin yanı sıra giydikleri formalarla konuşulacak. Dev organizasyonda kullanılacak formaları sizler için derledik. İşte 2026 Dünya Kupası formaları… Brezilya Türkiye Türkiye Arjantin Almanya İngiltere Almanya Fransa Fildişi Sahili Fransa Portekiz Cezayir Hollanda Norveç Fas Gana Amerika Birleşik Devletleri İsviçre İsveç Avusturya Çekya Meksika Kolombiya Belçika Hırvatistan Hırvatistan Ekvador Japonya Haiti Irak İspanya Curaçao Curaçao İskoçya İskoçya Yeni Zelanda Özbekistan Panama