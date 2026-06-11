Trend Galeri Trend Spor 2026 Dünya Kupası’nda giyilecek formalar! İşte sahadaki görüntüleri

2026 Dünya Kupası’nda giyilecek formalar! İşte sahadaki görüntüleri

2026 Dünya Kupası'nda giyilecek formalar sahaya yansıdı. Takımlar özel maçlarda Dünya Kupası'nda giyecekleri formaları kullandı.

Giriş Tarihi: 11.06.2026 17:18
2026 Dünya Kupası’nda giyilecek formalar! İşte sahadaki görüntüleri

ABD, Meksika ve Kanada'nın düzenlediği 2026 Dünya Kupası'nda yıldızlar yeteneklerinin yanı sıra giydikleri formalarla konuşulacak. Dev organizasyonda kullanılacak formaları sizler için derledik. İşte 2026 Dünya Kupası formaları…

2026 Dünya Kupası’nda giyilecek formalar! İşte sahadaki görüntüleri

Brezilya

2026 Dünya Kupası’nda giyilecek formalar! İşte sahadaki görüntüleri

Türkiye

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2026 Dünya Kupası’nda giyilecek formalar! İşte sahadaki görüntüleri

Türkiye

2026 Dünya Kupası’nda giyilecek formalar! İşte sahadaki görüntüleri

Arjantin

2026 Dünya Kupası’nda giyilecek formalar! İşte sahadaki görüntüleri

Almanya

2026 Dünya Kupası’nda giyilecek formalar! İşte sahadaki görüntüleri

İngiltere

2026 Dünya Kupası’nda giyilecek formalar! İşte sahadaki görüntüleri

Almanya

2026 Dünya Kupası’nda giyilecek formalar! İşte sahadaki görüntüleri

Fransa

2026 Dünya Kupası’nda giyilecek formalar! İşte sahadaki görüntüleri

Fildişi Sahili

2026 Dünya Kupası’nda giyilecek formalar! İşte sahadaki görüntüleri

Fransa

2026 Dünya Kupası’nda giyilecek formalar! İşte sahadaki görüntüleri

Portekiz

2026 Dünya Kupası’nda giyilecek formalar! İşte sahadaki görüntüleri

Cezayir

2026 Dünya Kupası’nda giyilecek formalar! İşte sahadaki görüntüleri

Hollanda

2026 Dünya Kupası’nda giyilecek formalar! İşte sahadaki görüntüleri

Norveç

2026 Dünya Kupası’nda giyilecek formalar! İşte sahadaki görüntüleri

Fas

2026 Dünya Kupası’nda giyilecek formalar! İşte sahadaki görüntüleri

Gana

2026 Dünya Kupası’nda giyilecek formalar! İşte sahadaki görüntüleri

Amerika Birleşik Devletleri

2026 Dünya Kupası’nda giyilecek formalar! İşte sahadaki görüntüleri

İsviçre

2026 Dünya Kupası’nda giyilecek formalar! İşte sahadaki görüntüleri

İsveç

2026 Dünya Kupası’nda giyilecek formalar! İşte sahadaki görüntüleri

Avusturya

2026 Dünya Kupası’nda giyilecek formalar! İşte sahadaki görüntüleri

Çekya

2026 Dünya Kupası’nda giyilecek formalar! İşte sahadaki görüntüleri

Meksika

2026 Dünya Kupası’nda giyilecek formalar! İşte sahadaki görüntüleri

Kolombiya

2026 Dünya Kupası’nda giyilecek formalar! İşte sahadaki görüntüleri

Belçika