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A Milli Takım, Karadağ deplasmanında! Türkiye A Ligi'ne nasıl çıkar? Centilmenlik puanı detayı...

MİLLİ TAKIM HABERİ: A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi'nde son maçında deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Play-off oynamayı garantileyen Ay-yıldızlılar, zorlu deplasmanda galip gelerek A Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor. Grupta oynanacak maçlarda centilmenlik puanı da devreye girebilir. İşte Millilerin A Ligi'ne yükselme ihtimalleri, centilmenlik puanı ve teknik direktör Vincenzo Montella'nın sahaya süreceği muhtemel 11…

Giriş Tarihi: 19.11.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 11:06
A Milli Takım, Karadağ deplasmanında! Türkiye A Ligi’ne nasıl çıkar? Centilmenlik puanı detayı...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında bugün deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım, Karadağ deplasmanında! Türkiye A Ligi’ne nasıl çıkar? Centilmenlik puanı detayı...

Niksic Şehir Stadı'ndaki mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak. Karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonundan hakem Urs Schnyder düdük çalacak.

A Milli Takım, Karadağ deplasmanında! Türkiye A Ligi’ne nasıl çıkar? Centilmenlik puanı detayı...

Schnyder'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Sven Wolfensberger olacak.

A Milli Takım, Karadağ deplasmanında! Türkiye A Ligi’ne nasıl çıkar? Centilmenlik puanı detayı...

İki takım arasında Samsun'da oynanan maçı Türkiye, İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 kazandı.

A Milli Takım, Karadağ deplasmanında! Türkiye A Ligi’ne nasıl çıkar? Centilmenlik puanı detayı...

HEDEF A LİGİ

Organizasyonda 4. Grup'taki son maçlar öncesinde A Milli Futbol Takımı 11 puanla lider durumda bulunuyor.

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