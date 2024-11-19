A Milli Takım, Karadağ deplasmanında! Türkiye A Ligi’ne nasıl çıkar? Centilmenlik puanı detayı...

MİLLİ TAKIM HABERİ: A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi'nde son maçında deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Play-off oynamayı garantileyen Ay-yıldızlılar, zorlu deplasmanda galip gelerek A Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor. Grupta oynanacak maçlarda centilmenlik puanı da devreye girebilir. İşte Millilerin A Ligi'ne yükselme ihtimalleri, centilmenlik puanı ve teknik direktör Vincenzo Montella'nın sahaya süreceği muhtemel 11…
Giriş Tarihi: 19.11.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 11:06