A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI 2026: Türkiye – Romanya Play-Off maçı ne zaman, saat kaçta?

A MİLLÎ TAKIMIN FIFA SIRALAMASINDAKİ YERİ

2026 FIFA Dünya Kupası finallerine giden yolda mücadelesine play-off turunda devam edecek A Millî Takımımız, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Ocak ayı dünya sıralamasında bin 582 puanla 25. sıradaki yerini korudu.

A Millî Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi Romanya, bin 465 puanla 49. sıraya gerilerken, final maçındaki muhtemel rakiplerimizden Slovakya bin 485 puanla 44. sıraya, Kosova ise bin 308 puanla 79. sıraya yükseldi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 1 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.