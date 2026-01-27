Trend Galeri Trend Spor A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI 2026: Türkiye – Romanya Play-Off maçı ne zaman, saat kaçta?

FIFA Dünya Kupası hayalini sürdürmek isteyen A Milli Futbol Takımı, 2026 elemeleri kapsamında play-off turunda Romanya karşısında sahaya çıkacak. Tek maç üzerinden oynanacak bu kritik mücadele, millilerin kaderini belirleyecek. Karşılaşmanın oynanacağı tarih ve saat bilgisi yakından takip ediliyor. Peki, Türkiye – Romanya maçı ne zaman, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 27.01.2026 13:57 Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:55
2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde heyecan play-off turuyla devam ediyor. A Milli Futbol Takımı, kader niteliği taşıyan mücadelede Romanya ile karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmanın günü ve başlama saati, futbol kamuoyunun en çok araştırdığı başlıklar arasında yer aldı.

TÜRKİYE – ROMANYA PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile kendi sahasında karşılaşacak A Millî Takımımız, bu müsabakayı İstanbul'da oynayacak. Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yapacağı maç, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

İlk eleme maçları TV8 ekranlarında takip edildi. Mevcut yayın çizgisi dikkate alındığında, Türkiye'nin kader niteliği taşıyan play-off mücadelesinin de TV8 ekranlarından futbolseverlerle buluşması öngörülüyor.

PLAY-OFF FİNALİ 31 MART 2026'DA

Ay-yıldızlılar, Romanya'yı elemesi halinde finalde Slovakya-Kosova müsabakasının galibiyle 31 Mart 2026'da deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka, TSİ 21.45'te başlayacak.

A MİLLÎ TAKIMIN FIFA SIRALAMASINDAKİ YERİ

2026 FIFA Dünya Kupası finallerine giden yolda mücadelesine play-off turunda devam edecek A Millî Takımımız, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Ocak ayı dünya sıralamasında bin 582 puanla 25. sıradaki yerini korudu.

A Millî Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi Romanya, bin 465 puanla 49. sıraya gerilerken, final maçındaki muhtemel rakiplerimizden Slovakya bin 485 puanla 44. sıraya, Kosova ise bin 308 puanla 79. sıraya yükseldi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 1 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.