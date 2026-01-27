Trend
Galeri
Trend Spor
A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI 2026: Türkiye – Romanya Play-Off maçı ne zaman, saat kaçta?
A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI 2026: Türkiye – Romanya Play-Off maçı ne zaman, saat kaçta?
FIFA Dünya Kupası hayalini sürdürmek isteyen A Milli Futbol Takımı, 2026 elemeleri kapsamında play-off turunda Romanya karşısında sahaya çıkacak. Tek maç üzerinden oynanacak bu kritik mücadele, millilerin kaderini belirleyecek. Karşılaşmanın oynanacağı tarih ve saat bilgisi yakından takip ediliyor. Peki, Türkiye – Romanya maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.01.2026 13:57
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:55