Arda Güler'in hareketi sosyal medyada gündeme oturdu! Real Madrid taraftarından büyük takdir topladı...
İspanya LaLiga'da Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in bir maç öncesi ısınma hareketleri sırasındaki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Eflatun-beyazlı taraftarlar, Arda Güler'in bu hassasiyetini takdir eden mesajlar paylaştı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.01.2026 13:43
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 13:45