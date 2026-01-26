Trend Galeri Trend Spor Arda Güler'in hareketi sosyal medyada gündeme oturdu! Real Madrid taraftarından büyük takdir topladı...

Arda Güler'in hareketi sosyal medyada gündeme oturdu! Real Madrid taraftarından büyük takdir topladı...

İspanya LaLiga'da Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in bir maç öncesi ısınma hareketleri sırasındaki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Eflatun-beyazlı taraftarlar, Arda Güler'in bu hassasiyetini takdir eden mesajlar paylaştı. İşte detaylar...

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 26.01.2026 13:43 Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 13:45
Arda Güler’in hareketi sosyal medyada gündeme oturdu! Real Madrid taraftarından büyük takdir topladı...

LaLiga'da Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, bu sezon da performansıyla göz kamaştırmaya devam ediyor.

Arda Güler’in hareketi sosyal medyada gündeme oturdu! Real Madrid taraftarından büyük takdir topladı...

Son olarak eflatun-beyazlıların Villareal'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada oynayan Arda Güler, yeni hocası Alvaro Arbeloa'nın da gözüne girdi.

Arda Güler’in hareketi sosyal medyada gündeme oturdu! Real Madrid taraftarından büyük takdir topladı...

Öte yandan milli futbolcumuz Arda Güler, şimdi de bir mücadele öncesinde yaptığı hareketle sosyal medyada gündem oldu.

Arda Güler’in hareketi sosyal medyada gündeme oturdu! Real Madrid taraftarından büyük takdir topladı...

LOGOYA BASMAK İSTEMEDİ

Real Madrid'in sahasında oynadığı bir maç öncesi ısınma hareketlerinde Arda Güler'in takımının armasına basmamak için büyük bir çaba sarf ettiği görüldü.

Arda Güler’in hareketi sosyal medyada gündeme oturdu! Real Madrid taraftarından büyük takdir topladı...

TARAFTARLARIN HOŞUNA GİTTİ

Bir taraftarın cep telefonuyla kaydettiği videoda Arda Güler'in hassas tavrı, Real Madrid taraftarlarının çok hoşuna gitti.

Arda Güler’in hareketi sosyal medyada gündeme oturdu! Real Madrid taraftarından büyük takdir topladı...

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Büyük alkış alan Arda Güler'in söz konusu anları sosyal medyada kısa süre içinde etkileşim yağmuruna tutuldu.

Arda Güler’in hareketi sosyal medyada gündeme oturdu! Real Madrid taraftarından büyük takdir topladı...

ŞİŞEYİ TEKMELEMESİ DE GÜNDEM OLMUŞTU

Arda Güler, geçtiğimiz günlerde Barcelona ile oynanan maçın bitiş düdüğün gelmesiyle birlikte yaptığı hareketle gündem olmuştu.

Arda Güler’in hareketi sosyal medyada gündeme oturdu! Real Madrid taraftarından büyük takdir topladı...

Güler, soyunma odasına yöneldiği anlarda saha kenarındaki şişeye tekme atmak istemiş ancak ayağı kayınca yere düşmüştü.

Arda Güler’in hareketi sosyal medyada gündeme oturdu! Real Madrid taraftarından büyük takdir topladı...

32 MAÇTA FORMA GİYDİ

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 28 maça çıktı ve 1.959 dakika süre aldı.

Arda Güler’in hareketi sosyal medyada gündeme oturdu! Real Madrid taraftarından büyük takdir topladı...

PERFORMANSI

Bu süre zarfında rakip fileleri 3 kez havalandırmayı başaran Arda, 11 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Arda Güler’in hareketi sosyal medyada gündeme oturdu! Real Madrid taraftarından büyük takdir topladı...

SÖZLEŞME DURUMU

Arda Güler'in, kulübü Real Madrid ile olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.

Arda Güler’in hareketi sosyal medyada gündeme oturdu! Real Madrid taraftarından büyük takdir topladı...

MİLLİ FORMAYLA 26 MAÇ

A Milli Takım formasıyla da bu zamana dek 26 karşılaşmaya çıkan Arda Güler, 6 gol-6 asistlik performans sergiledi.

Arda Güler’in hareketi sosyal medyada gündeme oturdu! Real Madrid taraftarından büyük takdir topladı...

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre milli yıldızın güncel piyasa değeri ise 90 milyon Euro olarak gösteriliyor.