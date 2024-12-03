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Arda Güler'in Real Madrid Başkanı Perez'den şok isteği! Net bir şekilde ifade etti...

SON DAKİKA HABERİ: İspanya La Liga devi Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler, takımda aldığı süreden memnun değil. Az forma şansı bulmaktan yakınan yıldız futbolcu, eflatun-beyazlı kulübün başkanı Florentino Perez ile bir görüştürme gerçekleştirdi. Arda, bu görüşmede takımdaki geleceğiyle ilgili kararını Perez'e iletti. İşte flaş haberin detayları…

Giriş Tarihi: 03.12.2024 20:05 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 20:10
Arda Güler’in Real Madrid Başkanı Perez’den şok isteği! Net bir şekilde ifade etti...

A Milli Futbol Takımı'nın ve Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, İspanya'da gündem olmaya devam ediyor.

Arda Güler’in Real Madrid Başkanı Perez’den şok isteği! Net bir şekilde ifade etti...

Takımda az süre alan Arda, forma şansı bulamamaktan dolayı oldukça rahatsız durumda.

Arda Güler’in Real Madrid Başkanı Perez’den şok isteği! Net bir şekilde ifade etti...

Forma şansı bulduğu maçlarda başarılı bir performans veren Arda, Carlo Ancelotti'nin ilk tercihlerinden birisi arasında yer almıyor.

Arda Güler’in Real Madrid Başkanı Perez’den şok isteği! Net bir şekilde ifade etti...

Her geçen gün hakkında yeni bir iddia ortaya atılan Arda Güler hakkındaki yeni iddia İspanyol basınından geldi.

Arda Güler’in Real Madrid Başkanı Perez’den şok isteği! Net bir şekilde ifade etti...

İspanya'da yayın yapan bir spor dergisi, Arda Güler'in Florentino Perez ile görüşerek kararını bildirdiğini aktardı.

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