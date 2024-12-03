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Arda Güler'in Real Madrid Başkanı Perez'den şok isteği! Net bir şekilde ifade etti...
Arda Güler'in Real Madrid Başkanı Perez'den şok isteği! Net bir şekilde ifade etti...
SON DAKİKA HABERİ: İspanya La Liga devi Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler, takımda aldığı süreden memnun değil. Az forma şansı bulmaktan yakınan yıldız futbolcu, eflatun-beyazlı kulübün başkanı Florentino Perez ile bir görüştürme gerçekleştirdi. Arda, bu görüşmede takımdaki geleceğiyle ilgili kararını Perez'e iletti. İşte flaş haberin detayları…
Giriş Tarihi: 03.12.2024 20:05
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 20:10