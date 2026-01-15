Asamoah Gyan’dan Victor Osimhen’e transfer önerisi!

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası'nda gösterdiği performansla ön plana çıktı. Sarı-kırmızılı takımın yıldızının geleceği merak konusuyken Asamoah Gyan konuştu. Ganalı eski futbolcu Asamoah Gyan, Victor Osimhen'e transfer için öneride bulundu. 'YÜREĞİYLE OYNUYOR' Victor Osimhen'in performansıyla ilgili Asamoah Gyan, 'Victor Osimhen; gol atmayı seviyor, yüreğiyle oynuyor ve her şeyini veriyor' ifadelerini kullandı. Asamoah Gyan, Avrupa'nın önde gelen kulüplerine transfer olmamasına şaşırdığını dile getirdi. Ganalı eski futbolcu, Manchester United'ın Victor Osimhen için devreye girebileceğini vurguladı. Manchester United'ın Victor Osimhen ile ilgilenmesi gerektiğini belirten Asamoah Gyan, 'Bu tür forvetleri seviyorum ve büyük kulüplerin, bu transfer döneminde onu transfer etmek için çalışmamalarına şaşırdım. Ama umarım Manchester United da onunla ilgileniyordur. Keşke gelmek isteseydi' şeklinde konuştu. 16 MAÇTA 12 GOL ATTI Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray'da 16 karşılaşmada forma şansı buldu. Nijeryalı santrfor, bu mücadelelerde 12 gol sevinci yaşadı. 27 yaşındaki santrforun, Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Victor Osimhen'in güncel piyasa değeri 75 milyon euro. Ultimate Strikers altyapısında yetişen Victor Osimhen daha sonra Wolfsburg, Charleroi, Lille ve Napoli'de oynadı. Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisi için sezon başında Napoli'ye 75 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi. Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nda 52 maça çıktı. 27 yaşındaki santrfor, bu maçlarda 35 kez rakip fileleri havalandırdı.