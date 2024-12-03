ATAKAŞ HATAYSPOR BEŞİKTAŞ YAZAR YORUMLARI: Fatih Doğan, Beşiktaş için flaş haberi verdi: "Radikal kararlar..."
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Trendyol Süper Lig'in 14.haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla puanını 22 yaptı. Kartal'ın galibiyet hasreti 5 maça çıktı. SABAH Spor yazarları Ali Gültiken ve Fatih Doğan, hem karşılaşmayı ve hem de Beşiktaş'taki son gelişmeleri değerlendirdi. İşte haberin detayları…
Giriş Tarihi: 03.12.2024 07:04
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 07:04