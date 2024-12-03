Trend Galeri Trend Spor

ATAKAŞ HATAYSPOR BEŞİKTAŞ YAZAR YORUMLARI: Fatih Doğan, Beşiktaş için flaş haberi verdi: "Radikal kararlar..."

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Trendyol Süper Lig'in 14.haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla puanını 22 yaptı. Kartal'ın galibiyet hasreti 5 maça çıktı. SABAH Spor yazarları Ali Gültiken ve Fatih Doğan, hem karşılaşmayı ve hem de Beşiktaş'taki son gelişmeleri değerlendirdi. İşte haberin detayları…

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 03.12.2024 07:04 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 07:04
ATAKAŞ HATAYSPOR BEŞİKTAŞ YAZAR YORUMLARI: Fatih Doğan, Beşiktaş için flaş haberi verdi: Radikal kararlar...

Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırmasının ardından ilk maçına Atakaş Hatayspor karşısında çıktı.

ATAKAŞ HATAYSPOR BEŞİKTAŞ YAZAR YORUMLARI: Fatih Doğan, Beşiktaş için flaş haberi verdi: Radikal kararlar...

Serdar Topraktepe'nin yönetiminde sahaya çıkan Beşiktaş, Mersin Stadyumu'nda oynanan maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

ATAKAŞ HATAYSPOR BEŞİKTAŞ YAZAR YORUMLARI: Fatih Doğan, Beşiktaş için flaş haberi verdi: Radikal kararlar...

Ev sahibi ekip, 29. dakikada Görkem Sağlam'ın golüyle öne geçti. Beşiktaş, bu gole 41. dakikada Ciro Immobile ile karşılık verdi.

ATAKAŞ HATAYSPOR BEŞİKTAŞ YAZAR YORUMLARI: Fatih Doğan, Beşiktaş için flaş haberi verdi: Radikal kararlar...

Bu sonuçla puanını 22 yapan siyah-beyazlıların ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

ATAKAŞ HATAYSPOR BEŞİKTAŞ YAZAR YORUMLARI: Fatih Doğan, Beşiktaş için flaş haberi verdi: Radikal kararlar...

SABAH Spor'un usta kalemleri Ali Gültiken ve Fatih Doğan, hem karşılaşmayı ve hem de Beşiktaş'taki son gelişmeleri yorumladı. İşte yazarların yorumları…

SON DAKİKA SON DAKİKA