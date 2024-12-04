Trend Galeri Trend Spor CANLI İZLE KANALI VE SAATİ! Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı?

CANLI İZLE KANALI VE SAATİ! Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı?

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Real Madrid, zorlu Athletic Bilbao deplasmanına konuk oluyor. Bir maç eksiğiyle 33 puanla ligde ikinci sırada yer alan eflatun-beyazlılar, bu kritik karşılaşmadan 3 puan alarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Taraftarların merakla beklediği mücadelede milli oyuncumuz Arda Güler'in ilk 11'de yer alıp almayacağı ise merak ediliyor. Peki, Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Athletic Bilbao - Real Madrid maçı canlı izle kanalı hakkında tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 04.12.2024 15:54 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 15:54
CANLI İZLE KANALI VE SAATİ! Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı?

İspanya La Liga'da heyecan hız kesmeden devam ediyor! Ligin 19. haftasında Real Madrid, Athletic Bilbao deplasmanında kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Zirve yarışında ezeli rakibi Barcelona ile aradaki puan farkını kapatmak isteyen eflatun-beyazlılar, bu zorlu mücadeleden galibiyetle dönerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor. Arda Güler'in ilk 11'de oynayıp oynamayacağı futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar....

CANLI İZLE KANALI VE SAATİ! Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı?

ATHLETİC BİLBAO - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Athletic Bilbao - Real Madrid maçı, 4 Aralık Çarşamba günü (bugün) oynanacak ve saat 23.00'te başlayacak.

CANLI İZLE KANALI VE SAATİ! Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı?

ATHLETİC BİLBAO - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Bilbao'da, San Mamés Stadyumu'nda oynanacak mücadele, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

CANLI İZLE KANALI VE SAATİ! Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı?

ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

Geçtiğimiz hafta Leganes ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool maçında sahaya ilk 11'de çıkan milli oyuncu performansıyla dikkat çekmişti. Ancelotti, Getafe ile oynanan maçta ise Arda Güler'e ikinci yarı şans verdi. Athletic Bilbao mücadelesinde Arda Güler'in yedeler arasında olması bekleniyor.

CANLI İZLE KANALI VE SAATİ! Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı?

MUHTEMEL 11'LER
Athletic Bilbao: Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Yeray, Yuri; De Galarreta, Benat Prados, Sancet; Iñaki Williams, Guruzeta, Nico Williams.

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Modric, Bellingham; Brahim, Rodrygo, Mbappé.

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