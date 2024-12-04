Trend Galeri Trend Spor CANLI İZLE KANALI VE SAATİ! Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı?

CANLI İZLE KANALI VE SAATİ! Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı?

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Real Madrid, zorlu Athletic Bilbao deplasmanına konuk oluyor. Bir maç eksiğiyle 33 puanla ligde ikinci sırada yer alan eflatun-beyazlılar, bu kritik karşılaşmadan 3 puan alarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Taraftarların merakla beklediği mücadelede milli oyuncumuz Arda Güler'in ilk 11'de yer alıp almayacağı ise merak ediliyor. Peki, Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Athletic Bilbao - Real Madrid maçı canlı izle kanalı hakkında tüm detaylar…