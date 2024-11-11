BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ YAZAR YORUMLARI: Beşiktaş’ın Başakşehir maçı sonrası dikkat çeken yorum: Hayra alamet değil. Bizden söylemesi…

O, oyun içerisinde inisiyatif kullanabildiği anlarda Beşiktaş bir şeyler yaratabiliyor fakat bu yönde yalnız kalıyor. Muçi'nin oyunun bu yönünde daha çok katkı yapması lazım. Bir diğer sorun da Joao Mario sahada formanın içerisinde var ama oyunda yok. Ne orta sahayı etkileyebiliyor ne de hücuma katkısı var.