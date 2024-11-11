BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ YAZAR YORUMLARI: Beşiktaş'ın Başakşehir maçı sonrası dikkat çeken yorum: Hayra alamet değil. Bizden söylemesi…
BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ YAZAR YORUMLARI: Süper Lig'in 12.haftasında Beşiktaş, deplasmanda konuk olduğu Başakşehir FK ile 0-0 berabere kaldı. Siyah Beyazlılar, lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde kalarak yara aldı. Sabah Spor'un usta yazarları Ali Gültiken ve Fatih Doğan, Kartal'ın oyununu ve yaşanan düşüşü değerlendirdi. İşte Başakşehir – Beşiktaş maçının yazar yorumları…
Giriş Tarihi: 11.11.2024 07:10
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 07:10