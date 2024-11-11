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BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ YAZAR YORUMLARI: Beşiktaş'ın Başakşehir maçı sonrası dikkat çeken yorum: Hayra alamet değil. Bizden söylemesi…

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ YAZAR YORUMLARI: Süper Lig'in 12.haftasında Beşiktaş, deplasmanda konuk olduğu Başakşehir FK ile 0-0 berabere kaldı. Siyah Beyazlılar, lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde kalarak yara aldı. Sabah Spor'un usta yazarları Ali Gültiken ve Fatih Doğan, Kartal'ın oyununu ve yaşanan düşüşü değerlendirdi. İşte Başakşehir – Beşiktaş maçının yazar yorumları…

Giriş Tarihi: 11.11.2024 07:10 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 07:10
BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ YAZAR YORUMLARI: Beşiktaş’ın Başakşehir maçı sonrası dikkat çeken yorum: Hayra alamet değil. Bizden söylemesi…

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 12.hafta maçında Başakşehir FK ile 0-0 berabere kaldı. Siyah Beyazlılar, bu sonuçla son 3 maçında 8 puan kaybederken oynanan oyundaki düşüş dikkatleri çekti. Kartal, zirve yarışında büyük bir yara aldı.

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ YAZAR YORUMLARI: Beşiktaş’ın Başakşehir maçı sonrası dikkat çeken yorum: Hayra alamet değil. Bizden söylemesi…

Sabah Spor'un usta kalemleri Ali Gültiken ve Fatih Doğan, Başakşehir FKBeşiktaş maçını değerlendirdi. İşte detaylar…

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ YAZAR YORUMLARI: Beşiktaş’ın Başakşehir maçı sonrası dikkat çeken yorum: Hayra alamet değil. Bizden söylemesi…

ALİ GÜLTİKEN: STANDART OYUN TEHLİKE YARATIR

Düşük tempolu maçlarda pozisyon zenginliği demek hayalcilik oluyor. Dün akşam hem Beşiktaş hem Başakşehir daha kontrollü bir oyun tercih ettikleri için maçın büyük bir bölümü durağan geçti. Beşiktaş'ın özellikle forvet hattındaki alternatif oyuncu sıkıntıları bu tür maçlarda ihtiyaç olan alternatifleri yaratamıyor. Oyun Rafa'nın ayaklarına bakıyor.

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ YAZAR YORUMLARI: Beşiktaş’ın Başakşehir maçı sonrası dikkat çeken yorum: Hayra alamet değil. Bizden söylemesi…

O, oyun içerisinde inisiyatif kullanabildiği anlarda Beşiktaş bir şeyler yaratabiliyor fakat bu yönde yalnız kalıyor. Muçi'nin oyunun bu yönünde daha çok katkı yapması lazım. Bir diğer sorun da Joao Mario sahada formanın içerisinde var ama oyunda yok. Ne orta sahayı etkileyebiliyor ne de hücuma katkısı var.

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ YAZAR YORUMLARI: Beşiktaş’ın Başakşehir maçı sonrası dikkat çeken yorum: Hayra alamet değil. Bizden söylemesi…

Hocanın Semih'i oyundan alıp santrfor tipi bir oyunu tercih ederken Joao Mario'yu hâlâ bu haliyle sahada tutmasını anlamak mümkün değil.

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