Trend Galeri Trend Spor Başakşehir-Universitatea Craiova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi play-off maçı

Başakşehir-Universitatea Craiova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi play-off maçı

Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu. 3. eleme turunda Slovakya ekibi Spartak Trnava ile karşılaşan Romanya temsilcisi Universitatea Craiova, ilk maçı 3-0 kazanmasının avantajıyla tur atladı. Rövanşta 4-3 mağlup olmasına rağmen toplam skorla adını play-off'a yazdıran Craiova, temsilcimiz Başakşehir'in rakibi oldu. Futbolseverler şimdi, Başakşehir - Universitatea Craiova mücadelesinin tarihi, saati ve yayıncı kanalını merak ediyor. Peki, Başakşehir - CS U Craiova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?