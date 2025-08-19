Trend Galeri Trend Spor Başakşehir-Universitatea Craiova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi play-off maçı

Başakşehir-Universitatea Craiova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi play-off maçı

Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu. 3. eleme turunda Slovakya ekibi Spartak Trnava ile karşılaşan Romanya temsilcisi Universitatea Craiova, ilk maçı 3-0 kazanmasının avantajıyla tur atladı. Rövanşta 4-3 mağlup olmasına rağmen toplam skorla adını play-off'a yazdıran Craiova, temsilcimiz Başakşehir'in rakibi oldu. Futbolseverler şimdi, Başakşehir - Universitatea Craiova mücadelesinin tarihi, saati ve yayıncı kanalını merak ediyor. Peki, Başakşehir - CS U Craiova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 19.08.2025 14:21 Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 14:21
İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile karşı karşıya gelecek. Turun ilk maçı 21 Ağustos'ta, rövanş karşılaşması ise 28 Ağustos'ta oynanacak. Futbolseverler ise "Başakşehir – Universitatea Craiova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularını merak ediyor. İşte Başakşehir'in Konferans Ligi play-off turu maçına dair detaylar...

BAŞAKŞEHİR-UNİVERSİTATEA CRAİOVA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda İstanbul Başakşehir ile Universitatea Craiova karşı karşıya gelecek. Mücadele 21 Ağustos Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak.

BAŞAKŞEHİR - UNİVERSİTATEA CRAİOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadelede düdüğü Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan hakem Juxhin Xhaja çalacak.

RÖVANŞ KARŞILAŞMASI

İstanbul Başakşehir ile Universitatea Craiova arasındaki rövanş maçı 28 Ağustos Perşembe günü Romanya'da, Ion Oblemenco Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Schlager yönetecek. Schlager'in yardımcıları olarak Sven Waschitzki ve Tobias Fritsch görev alacak.

Mücadelenin dördüncü hakemliği ise Tobias Reichel tarafından üstlenilecek.

