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BEŞİKTAŞKASIMPAŞA YAZAR YORUMLARI: Giovanni van Bronckhorst için mağlubiyet sonrası olay sözler: Sen topunu oyna! Şimdi suçlu hakem mi olacak!

BEŞİKTAŞKASIMPAŞA YAZAR YORUMLARI: Süper Lig'in 11.haftasında Beşiktaş, evinde ağırladığı Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Siyah Beyazlılar, 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve ligde üst üste 2.mağlubiyetini aldı. Sabah Spor'un usta kalemleri Fatih Doğan, Mustafa Çulcu, Murat Özbostan ve Ali Gültiken mücadeleyi değerlendirdi. Yazarlardan Murat Özbostan, Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'u eleştirdi. İşte Beşiktaş – Kasımpaşa maçının yazar yorumları…

Giriş Tarihi: 03.11.2024 07:35 Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 07:35
BEŞİKTAŞ – KASIMPAŞA YAZAR YORUMLARI: Giovanni van Bronckhorst için mağlubiyet sonrası olay sözler: Sen topunu oyna! Şimdi suçlu hakem mi olacak!

Beşiktaş, Süper Lig'in 11.haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Deplasman ekibi, Siyah Beyazlıları 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Beşiktaş'ta hem oynanan oyuna hem de Giovanni van Bronckhorst'un tercihlerine eleştiriler yapıldı.

BEŞİKTAŞ – KASIMPAŞA YAZAR YORUMLARI: Giovanni van Bronckhorst için mağlubiyet sonrası olay sözler: Sen topunu oyna! Şimdi suçlu hakem mi olacak!

Sabah Spor'un usta yazarları Fatih Doğan, Mustafa Çulcu, Murat Özbostan ve Ali Gültiken Beşiktaş'ın mağlubiyetini yorumladı. İşte detaylar…

BEŞİKTAŞ – KASIMPAŞA YAZAR YORUMLARI: Giovanni van Bronckhorst için mağlubiyet sonrası olay sözler: Sen topunu oyna! Şimdi suçlu hakem mi olacak!

FATİH DOĞAN: KARTAL TEHLİKELİ VİRAJDA

Beşiktaş camiasının son 3 yıldaki en önemli takıntısı kasım-aralık aylarında Süper Lig'e havlu atmasıydı. Hazirana kadar yarışta geride kalmanın baskısı camiada ve özellikle tribünlerde içeriye dönük eleştirilerin yoğunlaşmasını beraberinde getiriyordu. Hoca değişiklikleri hatta yükselen istifa seslerinin özünde bu öfkeye evrilmiş duygu vardı. Bunun değişmesi umuduyla camia Hasan Arat'ı başkan seçti, destekledi. Ancak Kasımpaşa maçı bittiğinde tribünlerde o umutsuzluğu yeniden hissettim. Takımı oynatmak için tezahürattan tezahürata dönen tribünler maç sonu boşluğa düştü. "Kasım-aralık ayında yine mi havlu attık-atacağız" şüphesi dün tribünleri sarstı. Beşiktaş, Malmö maçı ve sonrasında üst üste Süper Lig'de galibiyetler alamazsa umutsuzluk yavaş yavaş tepkiye, sonrasında öfkeye dönüşebilir.

BEŞİKTAŞ – KASIMPAŞA YAZAR YORUMLARI: Giovanni van Bronckhorst için mağlubiyet sonrası olay sözler: Sen topunu oyna! Şimdi suçlu hakem mi olacak!

Konu sadece van Bronckhorst değil. Hoca'nın Salih, Can Keleş gibi oyunculardan neden faydalanmadığı sorulabilir. Semih'i en iyi olduğu sol yerine neden sağda oynattığı, kulübedeki Rashica'nın sakatlığının niye bu kadar uzadığı uzun uzun tartışabilir. Ancak futbolcuların hakemin etkisiyle kaybedilen G.Saray maçından sonra bir reaksiyon vermesi beklenirdi. Gerekli hırsın gösterilmemesi endişe verici? Bir mücadele beklenirdi ki sahada hiç ışık göremedik. Beşiktaş'ın öncelikli olarak 2.4 milyon dolar verilerek statta yapılan yeni ışıklandırmaya değil, takımın ışık vermesine, kadronun güçlendirilip, ışıldatılmasına ihtiyaç var.

BEŞİKTAŞ – KASIMPAŞA YAZAR YORUMLARI: Giovanni van Bronckhorst için mağlubiyet sonrası olay sözler: Sen topunu oyna! Şimdi suçlu hakem mi olacak!

MUSTAFA ÇULCU: İYİ ŞEYLER YAZMAYI ÇOK İSTERDİM AMA..

Beşiktaş sağ bekte kanat forvet orijinli Onur ve savunmada Uduokhai, Emirhan ve Masuaku üçlüsü ile başladı. Sağ kanat savunmada ve ileride Onur'a kaldı. Merkezde Rafa Silva, Semih ve İmmobile hücum organizasyonlarını oluşturdular. İlerleyen dakikalarda Muçi ile Semih kanat değiştirdi. Masuaku öne çıkmaya başlayınca hücum organizasyonları daha etkili oldu ki ilk yarının son anlarında Masuaku'nun ortasında arka direkte topla buluşan Muçi ile gol geldi.

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