BEŞİKTAŞ – KASIMPAŞA YAZAR YORUMLARI: Giovanni van Bronckhorst için mağlubiyet sonrası olay sözler: Sen topunu oyna! Şimdi suçlu hakem mi olacak!
BEŞİKTAŞ – KASIMPAŞA YAZAR YORUMLARI: Süper Lig'in 11.haftasında Beşiktaş, evinde ağırladığı Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Siyah Beyazlılar, 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve ligde üst üste 2.mağlubiyetini aldı. Sabah Spor'un usta kalemleri Fatih Doğan, Mustafa Çulcu, Murat Özbostan ve Ali Gültiken mücadeleyi değerlendirdi. Yazarlardan Murat Özbostan, Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'u eleştirdi. İşte Beşiktaş – Kasımpaşa maçının yazar yorumları…
Giriş Tarihi: 03.11.2024 07:35
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 07:35