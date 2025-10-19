Trend
Galeri
Trend Spor
Beşiktaş'ın Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından olay yorum! "Sergen Yalçın izah etmeli"
Beşiktaş'ın Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından olay yorum! "Sergen Yalçın izah etmeli"
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Siyah-beyazlılar 1-0 önde götürdüğü mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. SABAH Spor'un usta yazarları Mustafa Çulcu, Ali Gültiken ve Fatih Doğan, Beşiktaş'ın puan kaybını kaleme aldı. İşte o sözler...
Giriş Tarihi: 19.10.2025 07:26
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 07:56