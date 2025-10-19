Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş'ın Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından olay yorum! "Sergen Yalçın izah etmeli"

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından olay yorum! "Sergen Yalçın izah etmeli"

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Siyah-beyazlılar 1-0 önde götürdüğü mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. SABAH Spor'un usta yazarları Mustafa Çulcu, Ali Gültiken ve Fatih Doğan, Beşiktaş'ın puan kaybını kaleme aldı. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 19.10.2025 07:26 Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 07:56
Beşiktaş’ın Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından olay yorum! Sergen Yalçın izah etmeli

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, evinde konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu ve 13 puanda kaldı.

Beşiktaş’ın Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından olay yorum! Sergen Yalçın izah etmeli

SABAH SPOR'un usta kalemler, Mustafa Çulcu, Ali Gültiken ve Fatih Doğan, siyah-beyazlıların şok puan kaybı sonrası dikkat çeken yorumlarda bulundu. İşte o ifadeler...

Beşiktaş’ın Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından olay yorum! Sergen Yalçın izah etmeli

MUSTAFA ÇULCU: ÇAKIR'IN KOKARTINA ALDANMAYIN

"Beşiktaş-G.Birliği maçını yöneten Oğuzhan Çakır'ın fauller ve kartlar konusunda ciddi deneyime ihtiyacı var. 35 faul, 6 sarı kart… FIFA kokartlı olduğuna aldanmayalım, o bir proje hakemi. Yetişecek inşallah! Şunu bilmeli ki, çok maç seyretmesi ve yönetmesi gerekiyor. Maçın başında Cerny'nin yüzüne eli-kolu illegal kullanarak yaptığı faulde Pereira'ya net sarıyı göstermedi."

Beşiktaş’ın Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından olay yorum! Sergen Yalçın izah etmeli

"1 nolu yardımcı Samet Çiçek'in Rafa Silva'ya kaldırdığı ofsayt rezalet. Pereira'ya çıkan sarı yeterli, Abraham'ın elinden seken top, rakip oyuncuya geldi ve oynattın ki doğruydu. Sonra neden yardımcıya uyarak gecikmeli düdük çalıyorsun? Maçı sen yönetiyorsun Oğuzhan, yardımcılar değil! Beşiktaş, 84'te Jota'nın pozisyonunda penaltı bekledi, devam kararı doğruydu."

Beşiktaş’ın Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından olay yorum! Sergen Yalçın izah etmeli

ALİ GÜLTİKEN: MALESEF OYUN GÜCÜ GÖREMEDİK, GÖREMİYORUZ

"Beşiktaş'ın sorunları çok büyük. Kazanırken de zorlanıyor, öne geçtiğinde de sorun yaşıyor, mağlup duruma düştüğünde de aynı tabloyla karşı karşıya kalıyor. Maalesef ortaya çıkan oyun ve oyun gücü göremedik, göremiyoruz. "

Beşiktaş’ın Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından olay yorum! Sergen Yalçın izah etmeli

"BEŞİKTAŞ CAMİASI YORULDU"

"Transferler, değişen teknik adamlar birbirini kovalıyor. Yalnızca bir maç olarak mı bakmak lazım, yoksa daha geniş bir açıdan mı değerlendirmek lazım noktasında iki tarafta da ciddi başarısızlıklar görünüyor. Son 5 yıldır ekim-kasım aylarında aynı kaderi yaşamaktan Beşiktaş camiası yoruldu."

Beşiktaş’ın Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından olay yorum! Sergen Yalçın izah etmeli

"Sorumlu pozisyondaki herkesin kurduğu cümlelerin uzun metraj ve gelecek ifadeleri içermesinden de Beşiktaş camiası sıkıldı. Futbolun en temel konusu, günü ve anı doğru yönetmekten geçer. Buraya odaklanmak, buradaki adımları sağlam bir şekilde atmak gerekirken bunun yerine bıkıp usanmadan gelecek hayalleri satmak işin en kolay tarafı."

Beşiktaş’ın Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından olay yorum! Sergen Yalçın izah etmeli

"PAHALI VE YILDIZ OYUNCUYU DEĞİL..."

"Dün akşam bize bir kez daha gösterdi ki oyuncu almak değil, bu takım için doğru oyuncuyu almak önemli. Pahalı ve yıldız oyuncuyu değil bu takımın yıldızı olabilecek oyuncuları transfer etmek değerli. Gelecek olanların değil Beşiktaş formasını giyenlerin performanslarını en üst seviyeye çıkarabilmek bir başarı. "

Beşiktaş’ın Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından olay yorum! Sergen Yalçın izah etmeli

"Bugünü yok sayıp, elindekini değersiz görüp sürekli geleceği pazarlamaya çalışmak bugün Beşiktaş'ı yine karaya oturttu. Son yıllarda gördük ki, erken kaybedilen sezonların faturaları çok ağır oluyor. Sorun şu ki, bu faturaları ortaya koyanlar hesabı ödemeden sofradan kalkıyorlar. Beşiktaş camiasını büyük mutsuzlukla ve üzüntülerle baş başa bırakıyorlar."

Beşiktaş’ın Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından olay yorum! Sergen Yalçın izah etmeli

FATİH DOĞAN: MAĞLUBİYETİ 5 AÇIDAN İNCELEMEK LAZIM

"Beşiktaş kendi evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybetti. Bu mağlubiyeti 5 açıdan incelemek lazım. Birincisi; Dümendeki kaptan değişikliği. Konu pazubendin sahaya çıkıp oynaması ya da oynamaması değil. Konu, değişikliğin zamanlaması. "Necip zaten oynamıyor."

Beşiktaş’ın Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından olay yorum! Sergen Yalçın izah etmeli

"Mert kalede olduğu için yeteri kadar oyunun içinde olamıyor, kurallar gereği hakeme artık koşup itiraz edemiyor" diye gerekçe koyarsanız anlarım. Ama zamanlamasını anlamam. Kaptanlık dümenindeki geçişler ve dönemleri risklidir. Pazubendi çıkaran etkilenir, takan ise baskısı altında stresten ezilebilir. "

Beşiktaş’ın Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından olay yorum! Sergen Yalçın izah etmeli

"FİZİKSEL ÜSTÜNLÜK SAĞLAYAMADI"

İkincisi; Beşiktaş kimi tercihten, kimi zorunluluktan istikrarlı bir kadro kuramıyor. Sergen Yalçın'ın Gökhan'ın cezalı olduğu haftada formayı yeni transfer Taylan yerine yorumcuyken eleştirdiği Svensson'a vermesi yanlış bir tercih. Üçüncüsü; Milli arada takım toparlanır, güçlenir. Beşiktaş, G.Birliği'ne karşı fiziksel üstünlük sağlayamadı. İkinci yarıda öndeyken maçı veren bir Beşiktaş izledik.

Beşiktaş’ın Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından olay yorum! Sergen Yalçın izah etmeli

"Bu takım bu kadar güçsüz olamaz. Dördüncüsü; Rafa Silva ve Cengiz Ünder biraz da Ndidi iyi oynadı. Ancak Cerny'in çıkarılması yerine, oyunda pozisyon değiştirerek kalite ve istikrar korunabilirdi. Yapılan değişikliklerin çoğunda zamanlama sorunu vardı. Beşincisi; Hakem Oğuzhan Çakır, oyunu soğutan kararlarıyla, takdir haklarındaki yanlışlarıyla dikkatlerden kaçmadı. "

Beşiktaş’ın Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından olay yorum! Sergen Yalçın izah etmeli

"SERGEN YALÇIN İZAH ETMELİ"

"Belli ki Beşiktaş'ın sessiz politikasından olumsuz etkilenmişti! Sergen Yalçın, takımıyla baş başa kalıp zaman geçirdikçe takımın daha güçlü ve iyi bir hale dönüşeceğine patinaj yapmaya başladı. Bunu izah etmesi şart..."