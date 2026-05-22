Beşiktaş’ta 15 futbolcuyla ayrılık kararı! Dev operasyon

Futbol direktörlüğüne Önder Özen'i getiren Beşiktaş'ta yeni sezon planlamasına hız verildi. Siyah-beyazlılarda, yeni sezonda büyük bir değişim yaşanacak. 15 futbolcuyla ayrılık kararı alındı. Sergen Yalçın döneminin sona ermesinin ardından Beşiktaş, ilk iş olarak Önder Özen'i futbol direktörlüğüne getirdi. Bununla birlikte yeni sezonun planlamasına yönelik çalışmalara da hız verildi. Siyah-beyazlılar, henüz yeni teknik direktörünü belirlememesine rağmen 15 futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı. ERSİN'LE DEVAM Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Agbadou, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Murillo, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny ve Oh ile devam kararı alındı. Beşiktaş bu isimler dışındaki isimlerin sözleşmelerini feshetme ya da kiralamayı düşünüyor. GÖNDERİLECEK OYUNCULAR Beşiktaş'ta mevcut kadrodan Djalo, Uduokhai, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı ve Necip Uysal ile yollar ayrılacak. Siyah-beyazlılarda kiralık isimler Devis Vasquez, Jota Silva ve Cengiz Ünder ile vedalaşılacak. Beşiktaş'ta kiradan dönecek isimlerden Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Al Musrati, Yakup Arda Kılıç, Hadziahmetovic, Jean Onana, Joao Mario ve Can Keleş de kadroda düşünülmüyor. BILAL VE ASLANI'DE KARAR YENİ HOCANIN Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen El Bilal Toure ve Kristjan Asllani kararı yeni teknik direktöre bırakılacak. Mevcut kadrodaki Mustafa Hekimoğlu, Kartal Kayra Yılmaz, Rashica ve Salih Uçan'la ilgili kararı da yeni teknik direktör verecek. Öte yandan kiradan dönmesi beklenen Semih Kılıçsoy ve Elan Ricardo ile ilgili karar da yeni teknik direktöre bırakıldı.