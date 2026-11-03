Beşiktaş’ta gözler Orkun Kökçü’de! Celtic maçı öncesi son durum...

Süper Lig'de 2 farklı öne geçtiği Kasımpaşa maçından beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün yokluğu derinden hissedildi. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, dönüşünü dört gözle beklediği yıldız oyuncuyu bugün antrenmanda deneyeceği ifade edildi. 4 MAÇTA OYNAYAMADI Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor, Başakşehir, Kasımpaşa ve Crystal Palace maçlarında görev alamayan milli futbolcunun yokluğunda Beşiktaş sadece Başakşehir'i mağlup etti. ORKUN'UN YOKLUĞU HİSSEDİLDİ Diğer üç karşılaşmanın birinde yenilgi yaşayıp, ikisinde ise berabere kaldı. Orkun'un eksikliğinin takımı sadece oyun planı olarak değil mental olarak da etkilediği düşünülüyor. GÖZLER KAPTANDA Şimdi gözler kritik mücadeleler öncesi kaptana çevrildi. Perşembe günü Celtic deplasmanına gidecek olan siyah beyazlı ekipte 25 yaşındaki futbolcunun bugünkü antrenmanda deneneceği kaydedildi. SON DURUMUNA BAKILACAK Şayet Orkun Kökçü'nün ayak tabanında yaşadığı ağrı devam ederse Celtic maçında da forma giyemeyecek. 14 MAÇTA OYNADI Orkun Kökçü, bu sezon siyah-beyazlı forma altında tüm kulvarlarda toplamda 14 karşılaşmada görev aldı. PERFORMANSI 1,137 dakika süre alan 25 yaşındaki oyuncu, bu zaman zarfında rakip takım ağlarını 5 kez havalandırırken, 4 de asist yaptı. SÖZLEŞME DURUMU Yıldız futbolcunun siyah-beyazlılarla olan mevcut kontratı 30 Haziran 2030 tarihine kadar devam ediyor. GÜNCEL DEĞERİ Transfermarkt verilerine göre Orkun Kökçü'nün güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro olarak gösteriliyor.