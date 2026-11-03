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Beşiktaş’ta gözler Orkun Kökçü’de! Celtic maçı öncesi son durum...

Beşiktaş'ta Celtic deplasmanı öncesinde gözler kaptan Orkun Kökçü'ye çevrildi. Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan yıldız futbolcu için karar verilecek... İşte haberin detayları...

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Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 02.11.2026 23:19 Güncelleme Tarihi: 03.11.2026 07:15
Beşiktaş’ta gözler Orkun Kökçü’de! Celtic maçı öncesi son durum...

Süper Lig'de 2 farklı öne geçtiği Kasımpaşa maçından beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün yokluğu derinden hissedildi.

Beşiktaş’ta gözler Orkun Kökçü’de! Celtic maçı öncesi son durum...

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, dönüşünü dört gözle beklediği yıldız oyuncuyu bugün antrenmanda deneyeceği ifade edildi.

Beşiktaş’ta gözler Orkun Kökçü’de! Celtic maçı öncesi son durum...

4 MAÇTA OYNAYAMADI

Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor, Başakşehir, Kasımpaşa ve Crystal Palace maçlarında görev alamayan milli futbolcunun yokluğunda Beşiktaş sadece Başakşehir'i mağlup etti.

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Beşiktaş’ta gözler Orkun Kökçü’de! Celtic maçı öncesi son durum...

ORKUN'UN YOKLUĞU HİSSEDİLDİ

Diğer üç karşılaşmanın birinde yenilgi yaşayıp, ikisinde ise berabere kaldı. Orkun'un eksikliğinin takımı sadece oyun planı olarak değil mental olarak da etkilediği düşünülüyor.

Beşiktaş’ta gözler Orkun Kökçü’de! Celtic maçı öncesi son durum...

GÖZLER KAPTANDA

Şimdi gözler kritik mücadeleler öncesi kaptana çevrildi. Perşembe günü Celtic deplasmanına gidecek olan siyah beyazlı ekipte 25 yaşındaki futbolcunun bugünkü antrenmanda deneneceği kaydedildi.

Beşiktaş’ta gözler Orkun Kökçü’de! Celtic maçı öncesi son durum...

SON DURUMUNA BAKILACAK

Şayet Orkun Kökçü'nün ayak tabanında yaşadığı ağrı devam ederse Celtic maçında da forma giyemeyecek.

Beşiktaş’ta gözler Orkun Kökçü’de! Celtic maçı öncesi son durum...

14 MAÇTA OYNADI

Orkun Kökçü, bu sezon siyah-beyazlı forma altında tüm kulvarlarda toplamda 14 karşılaşmada görev aldı.

Beşiktaş’ta gözler Orkun Kökçü’de! Celtic maçı öncesi son durum...

PERFORMANSI

1,137 dakika süre alan 25 yaşındaki oyuncu, bu zaman zarfında rakip takım ağlarını 5 kez havalandırırken, 4 de asist yaptı.

Beşiktaş’ta gözler Orkun Kökçü’de! Celtic maçı öncesi son durum...

SÖZLEŞME DURUMU

Yıldız futbolcunun siyah-beyazlılarla olan mevcut kontratı 30 Haziran 2030 tarihine kadar devam ediyor.

Beşiktaş’ta gözler Orkun Kökçü’de! Celtic maçı öncesi son durum...

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Orkun Kökçü'nün güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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