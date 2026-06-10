Beşiktaş’ta solun ilacı o olacak! Teklif hazırlanıyor...

Beşiktaş'ın teknik direktörü Vincenzo İtaliano, kuracağı kadro için sıkı bir çalışma içinde. İtalyan hoca, eski takımı Bologna'dan Nicolo Cambiaghi'nin ismini listenin ilk sırasına yazdı. Hücumdaki üretkenlik sorununu çözeceğine inandığı 25 yaşındaki sol kanat için detaylı bir rapor hazırlayan 48 yaşındaki çalıştırıcının, transfer için şartların zorlanabileceğini belirttiği ifade edildi. İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport ise siyah-beyazlıların, başarılı futbolcu için bir teklif paketi hazırlığı içinde olduğunu yazdı. Cambiaghi geçen sezon Bologna'da 42 maça çıktı ve 4 gol attı, 6 asistlik katkı sağladı.