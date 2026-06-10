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Beşiktaş’ta solun ilacı o olacak! Teklif hazırlanıyor...

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, üretkenlik sorununu eski öğrencisinin çözeceğine dair yönetime bir rapor sundu ve transferini istedi. İşte detaylar...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 10.06.2026 01:08 Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 07:15
Beşiktaş’ta solun ilacı o olacak! Teklif hazırlanıyor...

Beşiktaş'ın teknik direktörü Vincenzo İtaliano, kuracağı kadro için sıkı bir çalışma içinde.

Beşiktaş’ta solun ilacı o olacak! Teklif hazırlanıyor...

İtalyan hoca, eski takımı Bologna'dan Nicolo Cambiaghi'nin ismini listenin ilk sırasına yazdı.

Beşiktaş’ta solun ilacı o olacak! Teklif hazırlanıyor...

Hücumdaki üretkenlik sorununu çözeceğine inandığı 25 yaşındaki sol kanat için detaylı bir rapor hazırlayan 48 yaşındaki çalıştırıcının, transfer için şartların zorlanabileceğini belirttiği ifade edildi.

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Beşiktaş’ta solun ilacı o olacak! Teklif hazırlanıyor...

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport ise siyah-beyazlıların, başarılı futbolcu için bir teklif paketi hazırlığı içinde olduğunu yazdı.

Beşiktaş’ta solun ilacı o olacak! Teklif hazırlanıyor...

Cambiaghi geçen sezon Bologna'da 42 maça çıktı ve 4 gol attı, 6 asistlik katkı sağladı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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