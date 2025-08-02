BJK KONFERANS LİGİ MAÇI: Beşiktaş-St Patrick’s karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Dev mücadele

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa serüveni Konferans Ligi ile devam ediyor. Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk'e toplamda 6-2 yenilerek elenen Siyah-Beyazlı ekip, yoluna Konferans Ligi 3. ön eleme turunda devam edecek. Bu turdaki rakip ise İrlanda temsilcisi St Patrick's oldu. İlk karşılaşma deplasmanda oynanacak. Futbolseverler şimdi St Patrick's – Beşiktaş maçının tarihi, saati ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, St Patrick's-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...