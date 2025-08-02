Trend Galeri Trend Spor BJK KONFERANS LİGİ MAÇI: Beşiktaş-St Patrick's karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Dev mücadele

BJK KONFERANS LİGİ MAÇI: Beşiktaş-St Patrick's karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Dev mücadele

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk'e iki maç sonunda toplam 6-2'lik skorla elenerek yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek. Siyah-Beyazlı ekip, Konferans Ligi 3. ön eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşılaşacak. Eşleşmenin ilk mücadelesi deplasmanda, rövanş ise İstanbul'da oynanacak. Peki, St. Patrick's – Beşiktaş karşılaşmasının ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte St. Patrick's – Beşiktaş maçıyla ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 02.08.2025 19:39 Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 19:39
BJK KONFERANS LİGİ MAÇI: Beşiktaş-St Patrick’s karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Dev mücadele

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa serüveni Konferans Ligi ile devam ediyor. Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk'e toplamda 6-2 yenilerek elenen Siyah-Beyazlı ekip, yoluna Konferans Ligi 3. ön eleme turunda devam edecek. Bu turdaki rakip ise İrlanda temsilcisi St Patrick's oldu. İlk karşılaşma deplasmanda oynanacak. Futbolseverler şimdi St Patrick's – Beşiktaş maçının tarihi, saati ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, St Patrick's-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

BJK KONFERANS LİGİ MAÇI: Beşiktaş-St Patrick’s karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Dev mücadele

ST PATRİCK'S BEŞİKTAŞ UEFA KONFERANS LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda İrlanda temsilcisi St Patrick's ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele 7 Ağustos 2025 Perşembe günü oynanacak. Siyah-beyazlı ekip deplasmanda galibiyet arayacak.

BJK KONFERANS LİGİ MAÇI: Beşiktaş-St Patrick’s karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Dev mücadele

ST PATRİCK'S BEŞİKTAŞ UEFA KONFERANS LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

St. Patrick's – Beşiktaş UEFA Konferans Ligi karşılaşmasının hangi kanalda yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Maçın yayın saati ve kanalıyla ilgili detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

BJK KONFERANS LİGİ MAÇI: Beşiktaş-St Patrick’s karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Dev mücadele

ST PATRİCK'S HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

St Patrick's Athletic Football Club, İrlanda'nın başkenti Dublin'de kurulmuş bir futbol takımıdır. 1929 yılında kurulan kulüp, İrlanda futbolunun en üst ligi olan League of Ireland Premier Division'da mücadele etmektedir. Maçlarını Richmond Park Stadyumu'nda oynayan St Patrick's, tarihinde 7 kez lig şampiyonu olmuş, 2 kez de FAI Cup'ı kazanmıştır. Takımın teknik direktörlüğünü Pete Mahon, baş antrenörlüğünü ise John Gill yürütmektedir.

BJK KONFERANS LİGİ MAÇI: Beşiktaş-St Patrick’s karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Dev mücadele

RÖVANŞ MAÇI 14 AĞUSTOS'TA DOLMABAHÇE'DE!

Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı 14 Ağustos Perşembe günü Dolmabahçe'de oynanacak.