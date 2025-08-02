BJK KONFERANS LİGİ MAÇI: Beşiktaş-St Patrick’s karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Dev mücadele

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk'e iki maç sonunda toplam 6-2'lik skorla elenerek yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek. Siyah-Beyazlı ekip, Konferans Ligi 3. ön eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşılaşacak. Eşleşmenin ilk mücadelesi deplasmanda, rövanş ise İstanbul'da oynanacak. Peki, St. Patrick's – Beşiktaş karşılaşmasının ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte St. Patrick's – Beşiktaş maçıyla ilgili detaylar…