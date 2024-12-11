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Borussia Dortmund - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund - Barcelona maçı şifresiz mi?
Borussia Dortmund - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund - Barcelona maçı şifresiz mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi 6. maçları oynanıyor. Puan durumunda birbirini takip eden Nur Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund ile Hansi Flick'in çalıştırdığı Barcelona karşı karşıya geliyor. Devler ligindeki heyecan dolu mücadele dünyada birçok futbolsever tarafından takip edilecek. Borussia Dortmund - Barcelona maçı hangi kanalda ve şifresiz mi soruları canlı yayın bilgisine erişmek isteyenlerin gündeminde. Peki; Borussia Dortmund - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler...
Giriş Tarihi: 11.12.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 11:46