Trend Galeri Trend Spor Borussia Dortmund - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund - Barcelona maçı şifresiz mi?

Borussia Dortmund - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund - Barcelona maçı şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. maçları oynanıyor. Puan durumunda birbirini takip eden Nur Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund ile Hansi Flick'in çalıştırdığı Barcelona karşı karşıya geliyor. Devler ligindeki heyecan dolu mücadele dünyada birçok futbolsever tarafından takip edilecek. Borussia Dortmund - Barcelona maçı hangi kanalda ve şifresiz mi soruları canlı yayın bilgisine erişmek isteyenlerin gündeminde. Peki; Borussia Dortmund - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler...

Giriş Tarihi: 11.12.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 11:46
Borussia Dortmund - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund - Barcelona maçı şifresiz mi?

8 maçlık UEFA Şampiyonlar Ligi serisinde 6. karşılaşmalar takip ediliyor. Lider konumda bulunan Liverpool'un tahtını almak isteyen temsilciler sıralamada yükselmek için 3 puan hedefini devam ettiriyor. İduna Park'ta oynanacak karşılaşma hakem François Letexier tarafından yönetilecek. İşte, Borussia Dortmund - Barcelona maçı hakkında merak edilenler...

Borussia Dortmund - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund - Barcelona maçı şifresiz mi?

BORUSSİA DORTMUND - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund - Barcelona karşılaşması 11 Aralık bugün saat 23.00'te oynanacak.

Borussia Dortmund - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund - Barcelona maçı şifresiz mi?

BORUSSİA DORTMUND - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecanlı mücadele tabii spor 1 ekranlarından takip edilecek.

Borussia Dortmund - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund - Barcelona maçı şifresiz mi?

MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Emre Can, Schlotterbeck, Bensebaini, Nimecha, Gross, Malen, Sabitzer, Bynoe, Guirassy

Borussia Dortmund - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund - Barcelona maçı şifresiz mi?

Barcelona: Pena, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Pedri, Casado, Yamal, Olmo, Raphinha, Lewandowski

SON DAKİKA SON DAKİKA