Borussia Dortmund - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund - Barcelona maçı şifresiz mi?

8 maçlık UEFA Şampiyonlar Ligi serisinde 6. karşılaşmalar takip ediliyor. Lider konumda bulunan Liverpool'un tahtını almak isteyen temsilciler sıralamada yükselmek için 3 puan hedefini devam ettiriyor. İduna Park'ta oynanacak karşılaşma hakem François Letexier tarafından yönetilecek. İşte, Borussia Dortmund - Barcelona maçı hakkında merak edilenler...