Bugünkü maçlar 28 Ocak 2026: Devler Ligi gecesi! Hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması, bu gece oynanacak 18 kritik karşılaşmayla perdesini kapatıyor. Tüm Avrupa'nın kilitlendiği gecede, temsilcimiz Galatasaray, İngiliz devi Manchester City deplasmanında tarih yazmak için sahaya çıkıyor. Üst tura yükselecek takımların ve play-off ihtimallerinin netleşeceği bu büyük final gecesinde tüm maçlar aynı saatte başlayacak. Peki, bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte dev gecenin maç programı ve yayın kanalları.

Giriş Tarihi: 28.01.2026 10:13 Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 10:15