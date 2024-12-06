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DERBİ HABERİ: Gürcan Bilgiç, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin kaderini belirleyecek etkeni açıkladı!
DERBİ HABERİ: Gürcan Bilgiç, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin kaderini belirleyecek etkeni açıkladı!
BEŞİKTAŞ F.BAHÇE DERBİSİ: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi oynanacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşma öncesinde SABAH Spor'un iki dev kalemi Ali Gültiken ve Gürcan Bilgiç, derbiyi masaya yatırdı. Yazarlar, hem takımları hem de hakem Türkmen'i değerlendirdi. İşte yazarların yorumları…
Giriş Tarihi: 06.12.2024 07:06
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 07:06