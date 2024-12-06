Trend Galeri Trend Spor DERBİ HABERİ: Gürcan Bilgiç, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin kaderini belirleyecek etkeni açıkladı!

DERBİ HABERİ: Gürcan Bilgiç, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin kaderini belirleyecek etkeni açıkladı!

BEŞİKTAŞ F.BAHÇE DERBİSİ: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi oynanacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşma öncesinde SABAH Spor'un iki dev kalemi Ali Gültiken ve Gürcan Bilgiç, derbiyi masaya yatırdı. Yazarlar, hem takımları hem de hakem Türkmen'i değerlendirdi. İşte yazarların yorumları…

Giriş Tarihi: 06.12.2024 07:06 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 07:06
DERBİ HABERİ: Gürcan Bilgiç, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin kaderini belirleyecek etkeni açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 15.haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın karşı karşıya gelecek.

DERBİ HABERİ: Gürcan Bilgiç, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin kaderini belirleyecek etkeni açıkladı!

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

DERBİ HABERİ: Gürcan Bilgiç, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin kaderini belirleyecek etkeni açıkladı!

Mücadele öncesinde siyah-beyazlılar, ligde 22 puanla 5.sırada yer alırken, sarı-lacivertliler ise 32 puanla 2.sırada…

DERBİ HABERİ: Gürcan Bilgiç, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin kaderini belirleyecek etkeni açıkladı!

Beşiktaş, derbide kötü gidişata dur demeyi hedeflerken, Fenerbahçe lider Galatasaray ile olan zirve yarışında yara almak istemiyor.

DERBİ HABERİ: Gürcan Bilgiç, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin kaderini belirleyecek etkeni açıkladı!

SABAH Spor'un usta kalemleri Ali Gültiken ve Gürcan Bilgiç, derbi öncesi her iki takımı ve hakem Mehmet Türkmen'i değerlendirdi. İşte yorumlar…

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