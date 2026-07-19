Dünyanın en değerli 50 forveti! Victor Osimhen listeyi salladı

Dünyanın en değerli 50 forveti sıralaması belli oldu. Galatasaray'dan Victor Osimhen'in de yer aldığı listede zirvedeki yıldız ön plana çıktı. İşte dünyanın en değerli 50 forveti ve Victor Osimhen'in sıralamadaki yeri… 50- Jonathan David | 30 milyon Euro 49- Georginio Rutter | 30 milyon Euro 48- Gonçalo Ramos | 30 milyon Euro 47- Mateo Retegui | 30 milyon Euro 46- Ricardo Pepi | 30 milyon Euro 45- Georges Mikautadze | 30 milyon Euro 44- Gonzalo Garcia | 30 milyon Euro 43- Thierno Barry | 30 milyon Euro 42- Romulo | 30 milyon Euro 41- Serhou Guirassy | 32 milyon Euro 40- Moise Kean | 32 milyon Euro 39- Santiago Castro | 32 milyon Euro 38- Dusan Vlahovic | 35 milyon Euro 37- Esteban Lepaul | 35 milyon Euro 36- Fisnik Asllani | 35 milyon Euro 45- Evanilson | 35 milyon Euro 34- Matias Fernandez Pardo | 35 milyon Euro 33- Ange Yoan Bonny | 35 milyon Euro 32- Joaquin Panichelli | 35 milyon Euro 31- Vitor Roque | 38 milyon Euro 30- Jorgen Strand Larsen | 40 milyon Euro 29- Folarin Balogun | 40 milyon Euro 28- Maximilian Beier | 40 milyon Euro 27- Nicolas Jackson | 40 milyon Euro 26- Endrick | 40 milyon Euro 25- Christian Kofane | 40 milyon Euro 24- Donyell Malen | 45 milyon Euro 23- Pio Esposito | 45 milyon Euro 22- Samu Aghehowa | 45 milyon Euro 21- Marcus Thuram | 50 milyon Euro 20- Ferran Torres | 50 milyon Euro 19- Omar Marmoush | 50 milyon Euro 18- Kai Havertz | 55 milyon Euro 17- Nick Woltemade | 55 milyon Euro 16- Harry Kane | 60 milyon Euro 15- Rasmus Höjlund | 60 milyon Euro 14- Viktor Gyökeres | 65 milyon Euro 13- Igor Thiago | 65 milyon Euro 12- Junior Kroupi | 70 milyon Euro 11- Victor Osimhen | 75 milyon Euro 10- Matheus Cunha | 75 milyon Euro 9- Benjamin Sesko | 75 milyon Euro 8- Joao Pedro | 80 milyon Euro 7- Hugo Ekitike | 80 milyon Euro 6- Alexander Isak | 85 milyon Euro 5- Lautaro Martinez | 85 milyon Euro 4- Ousmane Dembele | 100 milyon Euro 3- Julian Alvarez | 100 milyon Euro 2- Kylian Mbappe | 180 milyon Euro 1- Erling Haaland | 200 milyon Euro