Trend Galeri Trend Spor Dünyanın en değerli 50 forveti! Victor Osimhen listeyi salladı

Dünyanın en değerli 50 forveti! Victor Osimhen listeyi salladı

Futbolda 2026-2027 sezonu heyecanı başlıyor. Dev heyecan öncesi gözler en değerli forvetlere çevrildi. Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, dünyanın en değerli forvetleri arasında yer aldı.

Giriş Tarihi: 19.07.2026 17:13 Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 17:18
Dünyanın en değerli 50 forveti! Victor Osimhen listeyi salladı

Dünyanın en değerli 50 forveti sıralaması belli oldu. Galatasaray'dan Victor Osimhen'in de yer aldığı listede zirvedeki yıldız ön plana çıktı. İşte dünyanın en değerli 50 forveti ve Victor Osimhen'in sıralamadaki yeri…

Dünyanın en değerli 50 forveti! Victor Osimhen listeyi salladı

50- Jonathan David | 30 milyon Euro

Dünyanın en değerli 50 forveti! Victor Osimhen listeyi salladı

49- Georginio Rutter | 30 milyon Euro

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en değerli 50 forveti! Victor Osimhen listeyi salladı

48- Gonçalo Ramos | 30 milyon Euro

Dünyanın en değerli 50 forveti! Victor Osimhen listeyi salladı

47- Mateo Retegui | 30 milyon Euro

Dünyanın en değerli 50 forveti! Victor Osimhen listeyi salladı

46- Ricardo Pepi | 30 milyon Euro

Dünyanın en değerli 50 forveti! Victor Osimhen listeyi salladı

45- Georges Mikautadze | 30 milyon Euro

Dünyanın en değerli 50 forveti! Victor Osimhen listeyi salladı

44- Gonzalo Garcia | 30 milyon Euro

Dünyanın en değerli 50 forveti! Victor Osimhen listeyi salladı

43- Thierno Barry | 30 milyon Euro

Dünyanın en değerli 50 forveti! Victor Osimhen listeyi salladı

42- Romulo | 30 milyon Euro

Dünyanın en değerli 50 forveti! Victor Osimhen listeyi salladı

41- Serhou Guirassy | 32 milyon Euro

Dünyanın en değerli 50 forveti! Victor Osimhen listeyi salladı

40- Moise Kean | 32 milyon Euro

Dünyanın en değerli 50 forveti! Victor Osimhen listeyi salladı

39- Santiago Castro | 32 milyon Euro

Dünyanın en değerli 50 forveti! Victor Osimhen listeyi salladı

38- Dusan Vlahovic | 35 milyon Euro

Dünyanın en değerli 50 forveti! Victor Osimhen listeyi salladı

37- Esteban Lepaul | 35 milyon Euro

Dünyanın en değerli 50 forveti! Victor Osimhen listeyi salladı

36- Fisnik Asllani | 35 milyon Euro

Dünyanın en değerli 50 forveti! Victor Osimhen listeyi salladı

45- Evanilson | 35 milyon Euro

Dünyanın en değerli 50 forveti! Victor Osimhen listeyi salladı

34- Matias Fernandez Pardo | 35 milyon Euro

Dünyanın en değerli 50 forveti! Victor Osimhen listeyi salladı

33- Ange Yoan Bonny | 35 milyon Euro

Dünyanın en değerli 50 forveti! Victor Osimhen listeyi salladı

32- Joaquin Panichelli | 35 milyon Euro

Dünyanın en değerli 50 forveti! Victor Osimhen listeyi salladı

31- Vitor Roque | 38 milyon Euro

Dünyanın en değerli 50 forveti! Victor Osimhen listeyi salladı

30- Jorgen Strand Larsen | 40 milyon Euro

Dünyanın en değerli 50 forveti! Victor Osimhen listeyi salladı

29- Folarin Balogun | 40 milyon Euro

Dünyanın en değerli 50 forveti! Victor Osimhen listeyi salladı

28- Maximilian Beier | 40 milyon Euro

Dünyanın en değerli 50 forveti! Victor Osimhen listeyi salladı

27- Nicolas Jackson | 40 milyon Euro