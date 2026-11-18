Galatasaray'a adım attığı günden bu yana Avrupa ekiplerinin de gözdesi olan Victor Osimhen, en yüksek değerli oyuncular listesine 5. sıradan girdi. CIES'in araştırmasında ise kritik detay 'Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında kalan takımlar' oldu. Avrupa'nın dev ekiplerinin santrforlarının değerlendirmeye alınmadığı araştırmada merkez forvetler arasında Nijeryalı yıldıza 53.7 milyon Euro değer biçildi. Listenin ilk sırasında Club Brugge'den Nicolo Tresoldi 67.8 milyon Euro ile yer alırken onu Benfica'dan Vangelis Pavlidis (61.2 milyon Euro), Sporting'den Luis Suarez (57.6 milyon Euro), Palmeiras'tan J. Manuel Lopez (54.8 milyon Euro) takip etti. Bu sezon 11 maçta sahaya çıkan Victor Osimhen, 10 gol kaydederken 3 defa da asist yaptı Osimhen, sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 21 milyon Euro alıyor. G.Saray, Osimhen için Napoli'ye 75 milyon Euro öderken oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'u da İtalyan ekibine verilecek. DÜNYANIN EN DEĞERLİ FORVETLERİ SIRALAMASI Öte yandan Transfermarkt verilerine göre dünyanın en değerli 60 forveti ise şu şekilde... 60- Randal Kolo Muani | 30 milyon Euro Takım: Juventus 59- Mateo Retegui | 30 milyon Euro Takım: Al-Qadsiah 58- Jonathan David | 30 milyon Euro Takım: Atletico Madrid 57- Amine Gouiri | 30 milyon Euro Takım: Marsilya 56- Nikola Krstovic | 30 milyon Euro Takım: Atalanta 55- Jonathan Burkardt | 30 milyon Euro Takım: Frankfurt 54- Jose Manuel Lopez | 30 milyon Euro Takım: Palmeiras 53- Romulo | 30 milyon Euro Takım: Leipzig 52- Georginio Rutter | 30 milyon Euro Takım: Brigton 51- Fisnik Asllani | 30 milyon Euro Takım: Hoffenheim 50- Thierno Barry | 30 milyon Euro Takım: Everton 49- Ricardo Pepi | 30 milyon Euro Takım: PSV 48- Igor Matanovic | 30 milyon Euro Takım: Freiburg 47- Gonzalo Garcia | 30 milyon Euro Takım: Fulham 46- Serhou Guirassy | 32 milyon Euro Takım: Dortmund 45- Dusan Vlahovic | 32 milyon Euro Takım: Beşiktaş 44- Moise Kean | 32 milyon Euro Takım: Como 43- Santiago Castro | 32 milyon Euro Takım: Roma 42- Vangelis Pavlidis | 35 milyon Euro Takım: Benfica 41- Evanilson | 35 milyon Euro Takım: Bournemouth 40- Joaquin Panichelli | 35 milyon Euro Takım: Strasbourg 39- Maximilian Beier | 35 milyon Euro Takım: Dortmund 38- Ange Yoan Bonny | 35 milyon Euro Takım: Inter 37- Matias Fernandez Pardo | 35 milyon Euro Takım: Newcastle 36- Vitor Roque | 38 milyon Euro Takım: Palmeiras 35- Jorgen Strand Larsen | 40 milyon Euro Takım: Crystal Palace 34- Georges Mikautadze | 40 milyon Euro Takım: Villarreal 33- Nicolas Jackson | 40 milyon Euro Takım: Aston Villa 32- Brian Brobbey | 40 milyon Euro Takım: Sunderland 31- Samu Aghehowa | 40 milyon Euro Takım: Porto 30- Carlos Espi | 40 milyon Euro Takım: Real Madrid 29- Endrick | 40 milyon Euro Takım: Real Madrid 28- Christian Kofane | 40 milyon Euro Takım: Bayer Leverkusen 27- Esteban Lepaul | 50 milyon Euro Takım: Rennes 26- Marcus Thuram | 50 milyon Euro Takım: Inter 25- Omar Marmoush | 50 milyon Euro Takım: Tottenham 24- Gonçalo Ramos | 50 milyon Euro Takım: Milan 23- Folarin Balogun | 50 milyon Euro Takım: Monaco 22- Nick Woltemade | 50 milyon Euro Takım: Juventus 21- Pio Esposito | 50 milyon Euro Takım: Inter 20- Donyell Malen | 55 milyon Euro Takım: Roma 19- Kai Havertz | 55 milyon Euro Takım: Arsenal 18- Ferran Torres | 55 milyon Euro Takım: PSG 17- Harry Kane | 60 milyon Euro Takım: Bayern Münih 16- Rasmus Höjlund | 60 milyon Euro Takım: Napoli 15- Viktor Gyökeres | 65 milyon Euro Takım: Arsenal 14- Victor Osimhen | 65 milyon Euro Takım: Galatasaray 13- Igor Thiago | 65 milyon Euro Takım: Brentford 12- Raphinha | 70 milyon Euro Takım: Barcelona 11- Junior Kroupi | 70 milyon Euro Takım: Bournemouth 10- Matheus Cunha | 75 milyon Euro Takım: Manchester United 9- Benjamin Sesko | 75 milyon Euro Takım: Manchester United 8- Joao Pedro | 80 milyon Euro Takım: Chelsea 7- Hugo Ekitike | 80 milyon Euro Takım: Liverpool 6- Alexander Isak | 85 milyon Euro Takım: Liverpool 5- Lautaro Martinez | 85 milyon Euro Takım: Inter 4- Ousmane Dembele | 100 milyon Euro Takım: PSG 3- Julian Alvarez | 110 milyon Euro Takım: Atletico Madrid 2- Kylian Mbappe | 200 milyon Euro Takım: Real Madrid 1- Erling Haaland | 220 milyon Euro Takım: Manchester City