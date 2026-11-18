Listenin ilk sırasında Club Brugge'den Nicolo Tresoldi 67.8 milyon Euro ile yer alırken onu Benfica'dan Vangelis Pavlidis (61.2 milyon Euro), Sporting'den Luis Suarez (57.6 milyon Euro), Palmeiras'tan J. Manuel Lopez (54.8 milyon Euro) takip etti.