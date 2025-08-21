Trend Galeri Trend Spor UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2025 | Türkiye kaçıncı sırada? Fenerbahçe-Benfica maçı sonrası güncellendi...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Temsilcimizin oynadığı mücadele sonrasında UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte ülke puanında son durum...

Giriş Tarihi: 21.08.2025 00:22 Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 06:04
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başladı. Fenerbahçe, ilk maçta evinde Portekiz temsilcisi Benfica'yı ağırladı.

GOLSÜZ BERABERE BİTTİ

Zorlu randevu başladığı gibi 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi. Benfica'da Florentino Luis 71. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Kritik eşleşmenin rövanşı 27 Ağustos çarşamba günü Estadio da Luz'da oynanacak.

UEFA ÜLKE PUANI BELLİ OLDU! TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Temsilcimizin 0-0 beraberliğinin ardından gözler ülke puanına çevrildi. İşte UEFA ülke puanı sırası... Türkiye kaçıncı sırada?

1- İNGİLTERE | 90,839 PUAN

2- İTALYA | 80,946 PUAN

3- İSPANYA | 74,953 PUAN

4- ALMANYA | 71,117 PUAN

5- FRANSA | 65,177 PUAN

6- HOLLANDA | 59.283 PUAN

7- PORTEKİZ | 54,366 PUAN

8- BELÇİKA | 52.050 PUAN

9 - TÜRKİYE | 42.200 PUAN

10 - ÇEKYA | 38,900 PUAN