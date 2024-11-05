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FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe, Real Madrid ve Leverkusen'i solladı! Tam 519 günlük başarı...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe, Süper Lig'in 11.haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Sarı Lacivertliler, bu galibiyetle Avrupa devlerinin olduğu listede ikinci sıradaki yerini korudu. Kanarya, İspanyol devi Real Madrid ve son Alman şampiyonu Bayer Leverkusen'i bile geride bıraktı. İşte Fenerbahçe'nin dikkat çeken o istatistiği…

UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 05.11.2024 13:19 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 13:47
FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe, Real Madrid ve Leverkusen’i solladı! Tam 519 günlük başarı...

Süper Lig'in 11.haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Sarı Lacivertliler, dikkat çeken bir istatistiğe de imza attı...

FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe, Real Madrid ve Leverkusen’i solladı! Tam 519 günlük başarı...

Sarı Lacivertliler, bu galibiyetle beraber puanını 23'e çıkardı ve lider Galatasaray ile puan farkını 5'e indirdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe, Real Madrid ve Leverkusen’i solladı! Tam 519 günlük başarı...

Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'ndeki AZ Alkmaar maçı öncesi Trabzon'da 90+12'de gelen galibiyetle büyük moral buldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe, Real Madrid ve Leverkusen’i solladı! Tam 519 günlük başarı...

Galibiyetin gelmesiyle beraber Fenerbahçe'nin Avrupa devlerini geride bıraktığı o istatistik dikkatleri çekti.

FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe, Real Madrid ve Leverkusen’i solladı! Tam 519 günlük başarı...

Deplasmandaki son yenilgisini Jorge Jesus yönetiminde 519 gün önce 3-0'lık sonuçla G.Saray'dan alan Sarı Lacivertliler, sonrasında yenilgiyi unuttu.

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