FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe, Real Madrid ve Leverkusen'i solladı! Tam 519 günlük başarı...
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe, Süper Lig'in 11.haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Sarı Lacivertliler, bu galibiyetle Avrupa devlerinin olduğu listede ikinci sıradaki yerini korudu. Kanarya, İspanyol devi Real Madrid ve son Alman şampiyonu Bayer Leverkusen'i bile geride bıraktı. İşte Fenerbahçe'nin dikkat çeken o istatistiği…
Giriş Tarihi: 05.11.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 13:47