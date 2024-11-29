Fenerbahçe Prag’da kazandı! G.Saray, Hollanda’dan puanla döndü... UEFA ülke puanı belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri...

UEFA ÜLKE PUANI BELLİ OLDU! TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Bu hafta 1 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan temsilcilerimiz ülke puanına da katkı yaptı. İşte UEFA ülke puanı sırası... Türkiye kaçıncı sırada?