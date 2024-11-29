Trend Galeri Trend Spor

Fenerbahçe Prag'da kazandı! G.Saray, Hollanda'dan puanla döndü... UEFA ülke puanı belli oldu! İşte Türkiye'nin yeri...

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray deplasmanda AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalırken, bir diğer temsilcimiz Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe ise, Slavia Prag deplasmanda 2-1 kazanmasını bildi. Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Başakşehir ise Petrocup ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından yeni UEFA ülke puanı da belli oldu. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri…

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 29.11.2024 01:02 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 01:22
Fenerbahçe Prag’da kazandı! G.Saray, Hollanda’dan puanla döndü... UEFA ülke puanı belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri...

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçları sona erdi. Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş, Macaristan'da oynanan maçta Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenildi. Fenerbahçe ise deplasmanda Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti. Konferans Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir ise Petrocup ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe Prag’da kazandı! G.Saray, Hollanda’dan puanla döndü... UEFA ülke puanı belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri...

UEFA ÜLKE PUANI BELLİ OLDU! TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Bu hafta 1 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan temsilcilerimiz ülke puanına da katkı yaptı. İşte UEFA ülke puanı sırası... Türkiye kaçıncı sırada?

Fenerbahçe Prag’da kazandı! G.Saray, Hollanda’dan puanla döndü... UEFA ülke puanı belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri...

1- İNGİLTERE | 93,301 PUAN

Fenerbahçe Prag’da kazandı! G.Saray, Hollanda’dan puanla döndü... UEFA ülke puanı belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri...

2- İTALYA | 81,731 PUAN

Fenerbahçe Prag’da kazandı! G.Saray, Hollanda’dan puanla döndü... UEFA ülke puanı belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri...

3- İSPANYA | 76,131 PUAN

SON DAKİKA SON DAKİKA