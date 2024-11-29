Fenerbahçe Prag'da kazandı! G.Saray, Hollanda'dan puanla döndü... UEFA ülke puanı belli oldu! İşte Türkiye'nin yeri...
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray deplasmanda AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalırken, bir diğer temsilcimiz Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe ise, Slavia Prag deplasmanda 2-1 kazanmasını bildi. Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Başakşehir ise Petrocup ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından yeni UEFA ülke puanı da belli oldu. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri…
Giriş Tarihi: 29.11.2024 01:02
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 01:22