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Fenerbahçe transfer haberi: Aziz Yıldırım’dan ses getirecek hamle! Real Madrid'in yıldızı hedefte...
Fenerbahçe transfer haberi: Aziz Yıldırım’dan ses getirecek hamle! Real Madrid'in yıldızı hedefte...
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, seçimin ardından transfer düğmeye bastı. İddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertlilerin hedefinde ise Real Madrid'in yıldızı var. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 10.06.2026 09:38
Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 09:43