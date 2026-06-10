Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe transfer haberi: Aziz Yıldırım’dan ses getirecek hamle! Real Madrid'in yıldızı hedefte...

Fenerbahçe transfer haberi: Aziz Yıldırım’dan ses getirecek hamle! Real Madrid'in yıldızı hedefte...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, seçimin ardından transfer düğmeye bastı. İddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertlilerin hedefinde ise Real Madrid'in yıldızı var. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 10.06.2026 09:38 Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 09:43
Fenerbahçe transfer haberi: Aziz Yıldırım’dan ses getirecek hamle! Real Madrid’in yıldızı hedefte...

Fenerbahçe'de yapılan kongrede Aziz Yıldırım'ın başkanlığa seçilmesinin ardından gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

Fenerbahçe transfer haberi: Aziz Yıldırım’dan ses getirecek hamle! Real Madrid’in yıldızı hedefte...

Teknik direktörlük koltuğuna Aykut Kocaman'ın gelmesi beklenirken, takviyeler için çalışmalar hızlandı.

Fenerbahçe transfer haberi: Aziz Yıldırım’dan ses getirecek hamle! Real Madrid’in yıldızı hedefte...

Kanarya'da mevcut kadronun üzerine yapılacak eklemelerle hem lige hem de Avrupa'ya iddialı bir giriş yapmak isteniyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Fenerbahçe transfer haberi: Aziz Yıldırım’dan ses getirecek hamle! Real Madrid’in yıldızı hedefte...

Bu doğrultuda pek çok bölgeye transfer yapacak olan Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, kollarını sıvamış durumda.

Fenerbahçe transfer haberi: Aziz Yıldırım’dan ses getirecek hamle! Real Madrid’in yıldızı hedefte...

ROTA BRAHIM DIAZ

Fotomaç'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Real Madrid'de forma giyen kanat oyuncusu Brahim Diaz'a kancayı taktı.

Fenerbahçe transfer haberi: Aziz Yıldırım’dan ses getirecek hamle! Real Madrid’in yıldızı hedefte...

GİRİŞİMLER BAŞLAYACAK

Haberde, 10 numara ve sol kanatta da oynayabilen 26 yaşındaki yıldız için sarı-lacivertlilerin adım atacağı ifade edildi.

Fenerbahçe transfer haberi: Aziz Yıldırım’dan ses getirecek hamle! Real Madrid’in yıldızı hedefte...

ŞU ANDA DÜNYA KUPASI'NDA

Fas ile 2026 Dünya Kupası'nda bulunan Brahim Diaz'in menajeriyle bir görüşme gerçekleştirileceğine de yer verildi.

Fenerbahçe transfer haberi: Aziz Yıldırım’dan ses getirecek hamle! Real Madrid’in yıldızı hedefte...

2019'DA TRANSFER OLDU

26 yaşındaki futbolcu, 2019 yılında 17 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Manchester City'den Real Madrid'e transfer olmuştu.

Fenerbahçe transfer haberi: Aziz Yıldırım’dan ses getirecek hamle! Real Madrid’in yıldızı hedefte...

42 MAÇTA OYNADI

Faslı yıldız oyuncu, bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 42 karşılaşmada görev aldı.

Fenerbahçe transfer haberi: Aziz Yıldırım’dan ses getirecek hamle! Real Madrid’in yıldızı hedefte...

PERFORMANSI

1,666 dakika süre alan Brahim Diaz, rakip fileleri 2 golle sarsarken, 9 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Fenerbahçe transfer haberi: Aziz Yıldırım’dan ses getirecek hamle! Real Madrid’in yıldızı hedefte...

SÖZLEŞME DURUMU

Malaga doğumlu futbolcunun, İspanyol ekibiyle olan mevcut kontratı 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.

Fenerbahçe transfer haberi: Aziz Yıldırım’dan ses getirecek hamle! Real Madrid’in yıldızı hedefte...

MİLLİ FORMAYLA 26 MAÇ

Fas Milli Takımı formasını da bu zamana dek 26 kez terleten Diaz, 2 gol - 2 asistlik performans ortaya koydu.

Fenerbahçe transfer haberi: Aziz Yıldırım’dan ses getirecek hamle! Real Madrid’in yıldızı hedefte...

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Brahim Diaz'ın güncel piyasa değeri ise 35 milyon Euro olarak gösteriliyor

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#AZİZ YILDIRIM #REAL MADRİD #FENERBAHÇE #AYKUT KOCAMAN #2026 DÜNYA KUPASI #MANCHESTER CİTY #TRANSFER HABERLERİ