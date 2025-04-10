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Fenerbahçe transfer haberi: Edin Dzeko'ya İtalya'dan sürpriz talip! Sözleşme görüşmelerine yakın takip...
Fenerbahçe transfer haberi: Edin Dzeko'ya İtalya'dan sürpriz talip! Sözleşme görüşmelerine yakın takip...
Son dakika Fenerabahçe transfer haberi: Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de ilerlemiş yaşına rağmen Edin Dzeko'nun performansı dikkatleri çekiyor. Sezon sonunda sona erecek sözleşmesi henüz uzatılmayan Dzeko, Avrupa'dan teklifler almaya devam ediyor. Son olarak tecrübeli golcünün hakkında dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Yıldız isme İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte haberin detayları…
Giriş Tarihi: 10.04.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 21:21