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Fenerbahçe transfer haberi: Edin Dzeko'ya İtalya'dan sürpriz talip! Sözleşme görüşmelerine yakın takip...

Son dakika Fenerabahçe transfer haberi: Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de ilerlemiş yaşına rağmen Edin Dzeko'nun performansı dikkatleri çekiyor. Sezon sonunda sona erecek sözleşmesi henüz uzatılmayan Dzeko, Avrupa'dan teklifler almaya devam ediyor. Son olarak tecrübeli golcünün hakkında dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Yıldız isme İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte haberin detayları…

Giriş Tarihi: 10.04.2025 21:13 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 21:21
Fenerbahçe transfer haberi: Edin Dzeko’ya İtalya’dan sürpriz talip! Sözleşme görüşmelerine yakın takip...

Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda pazar günü Sivasspor ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak.

Fenerbahçe transfer haberi: Edin Dzeko’ya İtalya’dan sürpriz talip! Sözleşme görüşmelerine yakın takip...

Sarı-lacivertliler mücadeleden galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürmek isterken, önümüzdeki sezon yeniden 3 kulvarda yarışacak olması nedeniyle kadro çalışmalarına da devam ediyor.

Fenerbahçe transfer haberi: Edin Dzeko’ya İtalya’dan sürpriz talip! Sözleşme görüşmelerine yakın takip...

Teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde çalışmalarını devam ettiren Kanarya'da, sezon sonunda ayrılacak ve transfer edilecek oyuncuların planı yapılıyor.

Fenerbahçe transfer haberi: Edin Dzeko’ya İtalya’dan sürpriz talip! Sözleşme görüşmelerine yakın takip...

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek oyunculardan biri olan 39 yaşındaki deneyimli santrfor Edin Dzeko'nun takımdaki durumu ise belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe transfer haberi: Edin Dzeko’ya İtalya’dan sürpriz talip! Sözleşme görüşmelerine yakın takip...

İlerlemiş yaşına rağmen gösterdiği performansla birçok ülkeden teklifler alan Dzeko bir yandan teklifler almaya da devam ediyor.