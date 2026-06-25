Fenerbahçe ve Trabzonspor da listede! İşte Türkiye’de 2026-2027 sezonu formaları

Türkiye'de 2026-2027 sezonunda takımların kullanacakları formalar görücüye çıkmaya başladı. Birçok kulüp, 2026-2027 sezonu formalarını taraftarının beğenisine sundu. Fenerbahçe ve Trabzonspor da yeni sezon formalarını tanıtan kulüpler arasında yer aldı. İşte gelecek sezon Türkiye'de sahalarda göreceğimiz formalar... ÇORUM FK ÇORUM FK ÇORUM FK ÇORUM FK ERZURUMSPOR FK ERZURUMSPOR FK FENERBAHÇE FENERBAHÇE FENERBAHÇE TRABZONSPOR TRABZONSPOR TRABZONSPOR TRABZONSPOR SAMSUNSPOR KONYASPOR BURSASPOR BURSASPOR BURSASPOR BURSASPOR BURSASPOR BURSASPOR KARŞIYAKA BATMAN PETROLSPOR BATMAN PETROLSPOR BATMAN PETROLSPOR BATMAN PETROLSPOR BATMAN PETROLSPOR