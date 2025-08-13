Trend
Fenerbahçe'nin zaferi Hollanda'da büyük yankı buldu! Jose Mourinho'nun o sözüne dikkat çektiler...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord'u saf dışı bırakarak adını play-off etabına yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin evinde kazandığı 5-2'lik görkemli galibiyet Hollanda basınında da büyük yankı buldu. Atılan manşetlerde Jose Mourinho'nun o sözüne dikkat çekildi. İşte ses getiren manşetler...
Giriş Tarihi: 13.08.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 13.08.2025 09:33