Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe'nin zaferi Hollanda'da büyük yankı buldu! Jose Mourinho'nun o sözüne dikkat çektiler...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord'u saf dışı bırakarak adını play-off etabına yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin evinde kazandığı 5-2'lik görkemli galibiyet Hollanda basınında da büyük yankı buldu. Atılan manşetlerde Jose Mourinho'nun o sözüne dikkat çekildi. İşte ses getiren manşetler...

Giriş Tarihi: 13.08.2025 09:16 Güncelleme Tarihi: 13.08.2025 09:33
Fenerbahçe ilk maçı 2-1 kaybettiği Feyenoord karşısında 5-2'lik galibiyete ulaşarak Şampiyonlar Ligi'nde adını play-off'a yazdırdı.

Kanarya böylelikle, 12 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunu geçmeyi başardı. Fenerbahçe son olarak 2013-2014 senesinde Salzburg'u devirmişti.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin bu zaferi Hollanda basınında büyük ses getirdi. Ülke basını, Feyenoord'un ağır bir yenilgi aldığını belirtti.

FEYENOORD'A KARŞI KAYBETMİYOR

Portekizli teknik adam, ilk karşılaşmanın ardından Feyenoord'a karşı rövanş maçlarında daha hiç kaybetmediğine vurgu yapmıştı.

MOURINHO'NUN SÖZÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Öte yandan atılan manşetlerde Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun o sözüne de dikkat çekildi.

AD: İstanbul'daki ceza Feyenoord yönetimine net bir mesaj gönderdi. Şampiyonlar Ligi macerası Fenerbahçe'ye 5-2'lik acı bir yenilgiyle sonuçlandı.

''ACI İSTATİSTİK, MOURINHO KADAR GALİBİYET ELDE EDEMEDİ...''

NOS: Feyenoord, Fenerbahçe'ye ağır bir yenilgi aldı. Acı bir istatistik: Hiçbir teknik direktör, Avrupa kupalarında Hollanda takımlarına karşı Jose Mourinho kadar çok galibiyet elde edemedi: 11 kez.

ESPN: Feyenoord 2-1'lik üstünlüğünü koruyamadı ve Fenerbahçe'nin 5-2'lik skorla çok güçlü olduğu İstanbul'da mağlup oldu.

NU: Fenerbahçe, Rotterdam ekibini ağır bir yenilgiye uğrattı.

''FEYENOORD İSTANBUL'DA ÇÖKTÜ''

BD: Feyenoord İstanbul'da çöktü, Şampiyonlar Ligi hayali suya düştü

''MOURINHO, KADIKÖY'ÜN EN BÜYÜK İŞKENCE OLDUĞUNU TEKRAR KANITLADI''

EUROSPORT: Fenerbahçe evinde Feyenoord'a 5 gol atarak rakibinin Şampiyonlar Ligi hayallerine son verdi. Feyenoord öne geçti ancak daha sonra Fenerbahçe'nin 5 gol atmasını çaresizce izlemek zorunda kaldı.

Jose Mourinho, Kadıköy'ün en büyük işkence olduğunu bir kez daha kanıtladı.