Trend Galeri Trend Spor FIFA 2026 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Milli Takım'ın muhtemel grubu belli oluyor

FIFA 2026 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Milli Takım'ın muhtemel grubu belli oluyor

Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken gözler kura çekimi tarihine çevrildi. Milli Takım'ın hangi grupta yer alacağı merak konusu olurken, kura çekiminin ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Kritik çekiliş öncesinde ay-yıldızlı ekibimizin muhtemel rakipleri de netleşmeye başladı. Peki, Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 04.12.2025 13:40
FIFA 2026 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Milli Takım’ın muhtemel grubu belli oluyor

Futbol dünyasının en büyük organizasyonlarından biri olan Dünya Kupası için geri sayım devam ediyor. Taraftarlar, kura çekiminin yayın bilgilerini ve muhtemel grupları öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Ay-yıldızlı ekibin muhtemel rakiplerinin belli olacağı takvim netleşti. Peki, FIFA 2026 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

FIFA 2026 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Milli Takım’ın muhtemel grubu belli oluyor

DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi 5 Aralık Cuma günü yapılacak.

Kura çekimi, 5 Aralık Cuma günü ABD'nin başkenti Washington'da saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Kura çekimi UEFA'nın resmi sitesinden canlı olarak yayınlanacak.

FIFA 2026 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Milli Takım’ın muhtemel grubu belli oluyor

MİLLİ TAKIM'IN MUHTEMEL GRUBU BELLİ OLUYOR

Play-off turunda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde rakipleri de bu kura çekiminin ardından belli olacak.

Organizasyona katılmaya hak kazanacak son 6 ülkenin 4'ü Avrupa Elemeleri play-off turundan, 2'si ise kıtalararası play-off etabından gelecek.

Play-off'ta mücadele edecek A Milli Futbol Takım, play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak etapta milliler, evinde Romanya'yı elemesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da yapılacak.

Türkiye, play-off turunu geçmesi halinde Dünya Kupası'nda 4. torbada yer alacak.

FIFA 2026 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Milli Takım’ın muhtemel grubu belli oluyor

TOPLAMDA 48 ÜLKE KATILACAK

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon bilet satıldı.

Maçların statları ve başlama saatleri ise, kura çekiminin ardından cumartesi günü duyurulacak.

İlk kez 48 ülkenin katılacağı Dünya Kupası'na şimdiye kadar 42 ülke, organizasyona katılmayı garantiledi.

Kupaya katılmayı garantileyip kura çekiminde yer alacak ülkeler şu şekilde:

Kanada, Meksika, ABD, Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Katar, Suudi Arabistan, Özbekistan, Cezayir, Yeşil Burun Adaları, Fildişi Sahili, Mısır, Gana, Fas, Senegal, Güney Afrika, Tunus, Curaçao, Haiti, Panama, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Yeni Zelanda, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İskoçya, İspanya, İsviçre

FIFA 2026 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Milli Takım’ın muhtemel grubu belli oluyor

KURA ÇEKİMİ TORBALARI BELLİ OLDU

11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda torbalar şöyle oluştu:

Birinci torba:

Kanada, Meksika, ABD, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Almanya

İkinci Torba:

Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya, Avustralya

Üçüncü torba:

Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika

Dördüncü torba:

Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda, Avrupa Play-Off A (İtalya-Kuzey İrlanda / Galler-Bosna Hersek), Avrupa Play-Off B (Ukrayna-İsveç / Polonya-Arnavutluk), Avrupa Play-Off C (Türkiye-Romanya / Slovakya-Kosova) ve Avrupa Play-Off D (Danimarka-Kuzey Makedonya / Çekya-İrlanda Cumhuriyeti), FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası 1 (Yeni Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo) ve FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası 2 (Bolivya-Surinam / Irak)