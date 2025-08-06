Trend Galeri Trend Spor Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası takvimi 2025: Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz kanalda mı?

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası takvimi 2025: Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz kanalda mı?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası öncesi son hazırlıklarını sürdürüyor. Filenin Sultanları, turnuvaya güçlü bir giriş yapmak için hazırlık maçlarında sahaya çıkarken, Sırbistan ile oynadığı iki karşılaşmayı da kazanarak moral depoladı. İlk maçı 3-0, ikinci mücadeleyi ise 3-2'lik skorla kazanan Milliler, Sırbistan ile bir hazırlık karşılaşması daha yapacak. Bu maçın ardından ise gözler Dünya Şampiyonası'na çevrilecek. Türkiye, turnuvadaki ilk sınavını İspanya karşısında verecek. Peki, Türkiye - İspanya kadın voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 06.08.2025 11:31 Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 11:31
Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası takvimi 2025: Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz kanalda mı?

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası öncesi heyecan, hazırlık maçlarıyla zirveye çıkıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, E Grubu'ndaki ilk resmi karşılaşma öncesinde hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Filenin Sultanları, turnuva öncesindeki hazırlık sürecinde Sırbistan ile iki zorlu maça çıktı; ilk mücadeleyi 3-0, ikinci maçı ise 3-2'lik skorla kazanarak formda bir görüntü sergiledi. Milliler, kalan hazırlık karşılaşmalarında da galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Tüm dikkatler şimdi Türkiye ile İspanya arasında oynanacak Dünya Şampiyonası karşılaşmasında! İşte merak edilen ayrıntılar…

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası takvimi 2025: Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz kanalda mı?

FİLENİN SULTANLARI DÜNYA ŞAMPİYONASI ÖNCESİ PARKELERDE

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Sırbistan ile iki hazırlık maçına çıktı. İlk iki karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Filenin Sultanları, şampiyona öncesindeki son hazırlık maçını 6 Ağustos'ta yine Sırbistan'a karşı oynayacak. Bu mücadelelerin yayın hakları bulunmadığı için maçlar canlı olarak ekranlara gelmeyecek.

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası takvimi 2025: Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz kanalda mı?

TÜRKİYE - İSPANYA VOLEYBOL MAÇI TARİHİ BELLİ OLDU

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'nda mücadele edecek. Milliler, gruptaki ilk sınavını 23 Ağustos saat 15:30'da İspanya karşısında verecek. Karşılaşmaların TRT Spor veya TRT Spor Yıldız kanallarında canlı yayımlanması bekleniyor.

Türkiye'nin gruptaki diğer maçları ise şöyle:

25 Ağustos saat 15:30: Türkiye - Bulgaristan

27 Ağustos saat 12:00: Türkiye - Kanada

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası takvimi 2025: Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz kanalda mı?

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI GENİŞ KADROSU AÇIKLANDI

Filenin Sultanları, FIVB Dünya Şampiyonası öncesinde geniş kadrosunu duyurdu. Kadroda genç isimlerin yanı sıra tecrübeli oyuncular da yer alıyor.

Pasörler:
Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Sıla Çalışkan, Arelya Karasoy Koçaş

Pasör Çaprazları:
Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Smaçörler:
Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

Orta Oyuncular:
Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar:
Gizem Örge, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası takvimi 2025: Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz kanalda mı?
Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası takvimi 2025: Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz kanalda mı?