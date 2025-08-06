Trend Galeri Trend Spor Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası takvimi 2025: Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz kanalda mı?

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası takvimi 2025: Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz kanalda mı?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası öncesi son hazırlıklarını sürdürüyor. Filenin Sultanları, turnuvaya güçlü bir giriş yapmak için hazırlık maçlarında sahaya çıkarken, Sırbistan ile oynadığı iki karşılaşmayı da kazanarak moral depoladı. İlk maçı 3-0, ikinci mücadeleyi ise 3-2'lik skorla kazanan Milliler, Sırbistan ile bir hazırlık karşılaşması daha yapacak. Bu maçın ardından ise gözler Dünya Şampiyonası'na çevrilecek. Türkiye, turnuvadaki ilk sınavını İspanya karşısında verecek. Peki, Türkiye - İspanya kadın voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?