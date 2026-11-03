Trend Galeri Trend Spor Galatasaray- Stuttgart maçı öncesi transfer itirafı! “Onun yerine Batrakov’u aldık”

Galatasaray- Stuttgart maçı öncesi transfer itirafı! “Onun yerine Batrakov’u aldık”

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında evinde Alman temsilcisi Stuttgart ile mücadele edecek. Kritik maç öncesi Galatasaray'da Gelişim Direktörü olarak görev alan Fatih Demireli, Alman basınından Kicker'e açıklama yaptı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 03.11.2026 10:05 Güncelleme Tarihi: 03.11.2026 10:39
Galatasaray- Stuttgart maçı öncesi transfer itirafı! Onun yerine Batrakov’u aldık

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, saat 20.45'te RAMS Park'ta Alman ekibi Stuttgart ile karşılaşacak.

Galatasaray- Stuttgart maçı öncesi transfer itirafı! Onun yerine Batrakov’u aldık

Şampiyonlar Ligi'nde sarı-kırmızılılar 1, galibiyet, 2 mağlubiyetle aldığı 3 puanla 23. sırada bulunuyor. Stuttgart ise 2 galibiyet, 1 beraberlik sonucunda topladığı 7 puan ve averajla 6. basamakta yer alıyor.

Galatasaray- Stuttgart maçı öncesi transfer itirafı! Onun yerine Batrakov’u aldık

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i 4-2 mağlup ederken, Sporting'e 3-1, Barcelona'ya da 4-1 kaybetti.

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Galatasaray- Stuttgart maçı öncesi transfer itirafı! Onun yerine Batrakov’u aldık

Alman temsilcisi ise Viking'i 3-1, Slovan Bratislava'yı da 3-0 yenerken, Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray- Stuttgart maçı öncesi transfer itirafı! Onun yerine Batrakov’u aldık

Sarı-kırmızılılar, Stuttgart'ı mağlup ederek, Lille deplasmanından sonra 2. galibiyetini elde etmek istiyor.

Galatasaray- Stuttgart maçı öncesi transfer itirafı! Onun yerine Batrakov’u aldık

ALMAN BASININA TRANSFER İTİRAFI!

Galatasaray'da Gelişim Direktörü Fatih Demireli, Alman basınından Kicker'a açıklamalarda bulundu.

Galatasaray- Stuttgart maçı öncesi transfer itirafı! Onun yerine Batrakov’u aldık

Sarı-kırmızılı ekibin yaz transfer döneminde ilgilendiği oyunculara ilişkin konuşan Demireli, şu ifadeleri kullandı: "Bilal El Khannouss, temsilcileri ve Stuttgart ile görüşmeler yaptık ancak bir noktada transferlerle ilgili karar alınması gerekiyordu.

Galatasaray- Stuttgart maçı öncesi transfer itirafı! Onun yerine Batrakov’u aldık

Sonunda Aleksey Batrakov'u kadromuza kattık ve gelişiminden memnunuz. Muazzam bir potansiyeli var ve kariyerinde onu mümkün olan en iyi şekilde desteklemek istiyoruz.

Galatasaray- Stuttgart maçı öncesi transfer itirafı! Onun yerine Batrakov’u aldık

DEMIROVIC GÜNDEMDE MİYDİ?

Transfer dönemi boyunca çeşitli seçenekler ortaya çıktı. Sonunda bilinçli olarak başka çözümleri tercih ettik.

Galatasaray- Stuttgart maçı öncesi transfer itirafı! Onun yerine Batrakov’u aldık

Ermedin Demirovic ile de ilgilendiğimiz doğru. Bu tür görüşmelerde birçok faktör rol oynar.

Galatasaray- Stuttgart maçı öncesi transfer itirafı! Onun yerine Batrakov’u aldık

Türkiye'deki geçerli kadro kurallarını da göz önünde bulundurmak zorundaydık ve nihayetinde kulüp olarak ikna olduğumuz kararlar aldık."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#STUTTGART #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #ALMAN #GALATASARAY