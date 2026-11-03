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Galatasaray- Stuttgart maçı öncesi transfer itirafı! “Onun yerine Batrakov’u aldık”
Galatasaray- Stuttgart maçı öncesi transfer itirafı! “Onun yerine Batrakov’u aldık”
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında evinde Alman temsilcisi Stuttgart ile mücadele edecek. Kritik maç öncesi Galatasaray'da Gelişim Direktörü olarak görev alan Fatih Demireli, Alman basınından Kicker'e açıklama yaptı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.11.2026 10:05
Güncelleme Tarihi: 03.11.2026 10:39