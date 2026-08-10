Galatasaray’da kritik transfer düğümü! Aslan B planını belirledi...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun perdesi 14 Ağustos Cuma günü Galatasaray-Çorum FK maçıyla açılacak. Üst üste 5. şampiyonluk parolasıyla sezona başlayacak olan Cimbom'da transfere dair yeni gelişmeler ortaya çıktı. LEAO BİLMECESİ Transferde zaman daralırken Galatasaray da Rafael Leao için görüşmelerinde gaza bastı. Portekizli oyuncu ile 8 milyon Euro'ya el sıkışan sarı-kırmızılılar, Milan'ın kapısını önce kiralama teklifi ile çaldı. 40 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ İtalyan kulübü, 5+40 milyon Euro'luk teklifi kabul etmezken, Aslan bu kez net satın alma önerisi ile 40 milyon Euro teklif etti. 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunun kulübü ile Haziran 2028'e kadar kontratı bulunurken Milano ekibi, 40 milyon Euro'ya sıcak bakmadı. 60 MİLYON EURO'LUK BEKLENTİ 60 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisi içinde olan Milan'ın istediği astronomik seviyeyi ise Galatasaray normal bulmadı. 27 yaşındaki kanat forvet, geçtiğimiz sezon 31 maçta 10 gol 3 asistlik performans sergiledi. MARTINELLI DE LİSTEDE B planı olarak gündemde olan Gabriel Martinelli de Aslan'ın temas kurduğu isimlerden. Brezilyalı oyuncu için Arsenal'e düşük bedel teklif edilirken 25 yaşındaki sol kanatla da henüz maaşta anlaşma sağlanmadı. PİYASA DEĞERİ Gabriel Martinelli'nin Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 45 milyon Euro. 2025-2026 sezonunda 53 karşılaşmada görev yapan Martinelli, 11 kez ağları sarsarken 7 asist kaydetti.