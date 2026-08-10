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Galatasaray'da kritik transfer düğümü! Aslan B planını belirledi...

Son dakika transfer haberleri: Transferde vites artıran Galatasaray'da kanat bilmecesi devam ediyor. İki yıldız ismi radarına alan sarı-kırmızılılarda son durum ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 10.08.2026 08:56 Güncelleme Tarihi: 10.08.2026 09:00
Galatasaray’da kritik transfer düğümü! Aslan B planını belirledi...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun perdesi 14 Ağustos Cuma günü Galatasaray-Çorum FK maçıyla açılacak.

Galatasaray’da kritik transfer düğümü! Aslan B planını belirledi...

Üst üste 5. şampiyonluk parolasıyla sezona başlayacak olan Cimbom'da transfere dair yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Galatasaray’da kritik transfer düğümü! Aslan B planını belirledi...

LEAO BİLMECESİ

Transferde zaman daralırken Galatasaray da Rafael Leao için görüşmelerinde gaza bastı.

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Galatasaray’da kritik transfer düğümü! Aslan B planını belirledi...

Portekizli oyuncu ile 8 milyon Euro'ya el sıkışan sarı-kırmızılılar, Milan'ın kapısını önce kiralama teklifi ile çaldı.

Galatasaray’da kritik transfer düğümü! Aslan B planını belirledi...

40 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

İtalyan kulübü, 5+40 milyon Euro'luk teklifi kabul etmezken, Aslan bu kez net satın alma önerisi ile 40 milyon Euro teklif etti.

Galatasaray’da kritik transfer düğümü! Aslan B planını belirledi...

27 yaşındaki sol kanat oyuncusunun kulübü ile Haziran 2028'e kadar kontratı bulunurken Milano ekibi, 40 milyon Euro'ya sıcak bakmadı.

Galatasaray’da kritik transfer düğümü! Aslan B planını belirledi...

60 MİLYON EURO'LUK BEKLENTİ

60 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisi içinde olan Milan'ın istediği astronomik seviyeyi ise Galatasaray normal bulmadı.

Galatasaray’da kritik transfer düğümü! Aslan B planını belirledi...

27 yaşındaki kanat forvet, geçtiğimiz sezon 31 maçta 10 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray’da kritik transfer düğümü! Aslan B planını belirledi...

MARTINELLI DE LİSTEDE

B planı olarak gündemde olan Gabriel Martinelli de Aslan'ın temas kurduğu isimlerden.

Galatasaray’da kritik transfer düğümü! Aslan B planını belirledi...

Brezilyalı oyuncu için Arsenal'e düşük bedel teklif edilirken 25 yaşındaki sol kanatla da henüz maaşta anlaşma sağlanmadı.

Galatasaray’da kritik transfer düğümü! Aslan B planını belirledi...

PİYASA DEĞERİ

Gabriel Martinelli'nin Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 45 milyon Euro.

Galatasaray’da kritik transfer düğümü! Aslan B planını belirledi...

2025-2026 sezonunda 53 karşılaşmada görev yapan Martinelli, 11 kez ağları sarsarken 7 asist kaydetti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#GALATASARAY #ASLAN