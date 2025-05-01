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Galatasaray'da yerli değişimi! İki oyuncuyla yollar ayrılacak | İşte hedefteki isim...
Galatasaray'da yerli değişimi! İki oyuncuyla yollar ayrılacak | İşte hedefteki isim...
Süper Lig'in lideri Galatasaray, şampiyonluk her ne kadar şampiyonluk ateşini şimdiden yaksa da, yönetim gelecek sezon adına transfer çalışmalarına başladı. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde rekabetini sürdürmek istiyen Cimbom'da bu kez yerli oyuncularda bir revizyon yapılacak. İşte Galatasaray'ın yerli transferindeki hedefi...
Giriş Tarihi: 01.05.2025 07:12
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 07:12