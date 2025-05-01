Trend Galeri Trend Spor Galatasaray'da yerli değişimi! İki oyuncuyla yollar ayrılacak | İşte hedefteki isim...

Galatasaray'da yerli değişimi! İki oyuncuyla yollar ayrılacak | İşte hedefteki isim...

Süper Lig'in lideri Galatasaray, şampiyonluk her ne kadar şampiyonluk ateşini şimdiden yaksa da, yönetim gelecek sezon adına transfer çalışmalarına başladı. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde rekabetini sürdürmek istiyen Cimbom'da bu kez yerli oyuncularda bir revizyon yapılacak. İşte Galatasaray'ın yerli transferindeki hedefi...

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 01.05.2025 07:12 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 07:12
Galatasaray’da yerli değişimi! İki oyuncuyla yollar ayrılacak | İşte hedefteki isim...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, bitime 5 hafta kalan 5 puan avantajla liderliğini sürdürüyor.

Galatasaray’da yerli değişimi! İki oyuncuyla yollar ayrılacak | İşte hedefteki isim...

Sarı-kırmızılılar yoluna kayıpsz devam ederek, sezon sonunda üst üste 3. defa Süper Lig şampiyonluğuna uzanma niyetinde.

Galatasaray’da yerli değişimi! İki oyuncuyla yollar ayrılacak | İşte hedefteki isim...

GELECEK SEZONUN TRANSFER PLANLAMASI

Bir diğer yandan da transfer çalışmalarına başlayan Cimbom, bazı bölgelerde değişiklik yapacak.

Galatasaray’da yerli değişimi! İki oyuncuyla yollar ayrılacak | İşte hedefteki isim...

Tüm kulvarda başarıyı tekrarlamak isteyen Galatasaray, bu kez yerli oyuncularda revizyona gidecek.

Galatasaray’da yerli değişimi! İki oyuncuyla yollar ayrılacak | İşte hedefteki isim...

BERKAN KUTLU YOLLAR AYRILABİLİR

27 yaşındaki orta saha Berkan Kutlu, bu sezon yedek kulübesine hapsolmuş durumda.