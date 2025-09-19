Trend
Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig Göztepe Beşiktaş maç saati ve muhtemel 11’ler
Süper Lig'in 6. Haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile kozlarını paylaşıyor. Bugün Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleşecek olan karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen olacak. Peki, Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Süper Lig Göztepe Beşiktaş maç saati ve muhtemel 11'ler.
Giriş Tarihi: 19.09.2025 09:10