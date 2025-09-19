Trend Galeri Trend Spor Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig Göztepe Beşiktaş maç saati ve muhtemel 11’ler

Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig Göztepe Beşiktaş maç saati ve muhtemel 11’ler

Süper Lig'in 6. Haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile kozlarını paylaşıyor. Bugün Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleşecek olan karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen olacak. Peki, Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Süper Lig Göztepe Beşiktaş maç saati ve muhtemel 11'ler.

Giriş Tarihi: 19.09.2025 09:10
Süper Lig 6. Hafta açılış maçında Göztepe Beşiktaş'ı ağırlıyor. Karşılaşmada Siyah-Beyazlılar 3 puan ile ayrılmayı hedeflerken İzmir takımı Beşiktaş karşısında son altı lig maçında aldığı tek galibiyeti ikiye çıkartmayı hedefliyor. Peki, Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Süper Lig Göztepe Beşiktaş maç saati ve muhtemel 11'ler;

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 6. hafta maçlarından Göztepe Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00'de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports1 kanalından canlı yayınlanacak. Futbolseverler Göztepe Beşiktaş maçını beIN Sports1 canlı yayınından takip edebilecek.

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

Muhtemel 11'ler

GÖZTEPE: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Rhaldney, Dennis, Cherni, Arda, Olaitan, Janderson, Juan.

BEŞİKTAŞ: Mert, Gökhan, Djalo, Felix, Jurasek, Cerny, Demir Ege Jota Silva, Rafa Silva, Cengiz, Abraham.