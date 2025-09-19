Trend Galeri Trend Spor Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig Göztepe Beşiktaş maç saati ve muhtemel 11’ler

Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig Göztepe Beşiktaş maç saati ve muhtemel 11’ler

Süper Lig'in 6. Haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile kozlarını paylaşıyor. Bugün Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleşecek olan karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen olacak. Peki, Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Süper Lig Göztepe Beşiktaş maç saati ve muhtemel 11'ler.