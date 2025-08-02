Trend Galeri Trend Spor GALATASARAY LAZİO MAÇI YAYIN BİLGİSİ: Galatasaray - Lazio maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY LAZİO MAÇI YAYIN BİLGİSİ: Galatasaray - Lazio maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Galatasaray, şampiyon unvanıyla çıktığı her karşılaşmada gözleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, sezon öncesi en ciddi sınavlarından birini bu akşam İtalya Serie A'nın güçlü temsilcisi Lazio karşısında verecek. Taraftarlar bu maçı heyecanla beklerken, dev karşılaşma öncesinde kulüpte büyük bir coşku yaşanacak. Peki, Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte dev mücadeleye dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 02.08.2025 19:52 Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 19:52
GALATASARAY LAZİO MAÇI YAYIN BİLGİSİ: Galatasaray - Lazio maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezon öncesi son sınavına çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, hazırlık maçında İtalya Serie A takımlarından Lazio ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Galatasaray'ın evi RAMS Park'ta oynanacak. Taraftarlar ise büyük bir heyecanla maç saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor. Öte yandan Galatasaray'ın yeni transferleri Sane ve Osimhen için karşılaşma öncesinde özel bir imza töreni düzenlenecek. Peki, Galatasaray-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

GALATASARAY LAZİO MAÇI YAYIN BİLGİSİ: Galatasaray - Lazio maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY - LAZİO HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'de yeni sezon öncesi son hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, güçlü İtalya temsilcisi Lazio ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferleriyle birlikte sahne alacağı bu önemli mücadele, taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Galatasaray - Lazio hazırlık maçı 2 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de başlayaca

GALATASARAY LAZİO MAÇI YAYIN BİLGİSİ: Galatasaray - Lazio maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY - LAZİO HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile İtalya Serie A ekiplerinden Lazio arasında oynanacak hazırlık maçı, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Sezon öncesi önemli bir sınav niteliği taşıyan bu mücadele, İstanbul'daki RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak. Bu heyecan dolu karşılaşma, S Sport Plus ve TV100 platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY LAZİO MAÇI YAYIN BİLGİSİ: Galatasaray - Lazio maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

OSİMHEN VE SANE İÇİN İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Galatasaray, yeni sezona damga vurması beklenen yıldız transferleri Osimhen ve Sane'yi taraftarının huzuruna çıkarıyor. Lazio ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde, RAMS Park'ta görkemli bir imza töreni düzenlenecek. Sarı-kırmızılı taraftarların büyük ilgi göstermesi beklenen törende, iki yıldız futbolcu resmen Galatasaray formasıyla tanıtılacak. Bu tarihi anlara tanıklık etmek isteyen futbolseverlerin stadyumu tamamen doldurması bekleniyor. Kulüp, unutulmaz bir atmosfer yaratmak için tüm taraftarları tribünlere davet ediyor.

GALATASARAY LAZİO MAÇI YAYIN BİLGİSİ: Galatasaray - Lazio maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI SONUÇLARI

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını yoğun tempoda sürdüren Galatasaray, oynadığı hazırlık maçlarında başarılı sonuçlar elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, ilk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'u 5-2 mağlup ederken, Avusturya 2. Lig temsilcisi Admira Wacker karşısında 2-1'lik galibiyet elde etti. Hazırlık sürecine İtalya'dan bir rakip daha ekleyen Galatasaray, Serie A ekibi Cagliari'yi 3-1'lik skorla geçti. Son olarak Fransa Ligue 1 takımlarından Strasbourg'u da 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, formda görüntüsüyle dikkat çekti. Galatasaray, yeni sezon öncesi son sınavını ise güçlü İtalya temsilcisi Lazio karşısında verecek.

GALATASARAY LAZİO MAÇI YAYIN BİLGİSİ: Galatasaray - Lazio maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
GALATASARAY LAZİO MAÇI YAYIN BİLGİSİ: Galatasaray - Lazio maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?