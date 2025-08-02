Trend Galeri Trend Spor GALATASARAY LAZİO MAÇI YAYIN BİLGİSİ: Galatasaray - Lazio maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY LAZİO MAÇI YAYIN BİLGİSİ: Galatasaray - Lazio maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Galatasaray, şampiyon unvanıyla çıktığı her karşılaşmada gözleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, sezon öncesi en ciddi sınavlarından birini bu akşam İtalya Serie A'nın güçlü temsilcisi Lazio karşısında verecek. Taraftarlar bu maçı heyecanla beklerken, dev karşılaşma öncesinde kulüpte büyük bir coşku yaşanacak. Peki, Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte dev mücadeleye dair tüm detaylar...