GÜNÜN KARŞILAŞMALARI 28 Ocak 2026: Bugün hangi maçlar var, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında ilk sezonun grup aşaması, 28 Ocak Çarşamba gecesi sona eriyor. Takımların puan tablosundaki yerlerini belirleyeceği bu gece, adeta bir "satranç tahtası" gibi geçecek. Galatasaray'ın City deplasmanındaki mücadelesi kadar, Barcelona, Real Madrid, Juventus ve Bayern Münih gibi devlerin karşılaşmaları da büyük bir heyecana sahne olacak. Tüm müsabakaların saat 23:00'te başlayacak olması, futbolseverlere eşsiz bir heyecan fırtınası vaat ediyor.