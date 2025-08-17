Icardi’den Göztepe-Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım! Sosyal medyada gündem oldu...

FENERBAHÇE AYNI KADERİ YAŞADI

Son yedi Süper Lig sezonunun sadece ikisinde oynadığı ilk deplasman maçında puan kaybeden Fenerbahçe (5G 2B), bu iki beraberliği de son iki sezonda Göztepe karşısında yaşadı.

0-0 (Ağustos 2025)

2-2 (Ağustos 2024)