Trend Galeri Trend Spor Icardi'den Göztepe-Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım! Sosyal medyada gündem oldu...

Icardi'den Göztepe-Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım! Sosyal medyada gündem oldu...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe, sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Fenerbahçe'de Anderson Talisca, son dakikalarda kullandığı penaltıda kalecisi Lis'i geçemedi. Karşılaşma sonrası paylaşım yapan Galatasaray'ın golcüsü mauro Icardi, sezona puan kaybıyla başlayan Fenerbahçe'ye gönderme yaparak paylaşımda bulundu.

Giriş Tarihi: 17.08.2025 01:04 Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 01:07
Icardi’den Göztepe-Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım! Sosyal medyada gündem oldu...

İlk hafta erteleme sebebiyle maça çıkmayan Fenerbahçe, sezona Göztepe deplasmanıyla başladı.

Icardi’den Göztepe-Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım! Sosyal medyada gündem oldu...

Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertli takımda zorlu deplasmanda rakibine diş geçiremedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Icardi’den Göztepe-Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım! Sosyal medyada gündem oldu...

TALISCA SON DAKİKADA PENALTI KAÇIRDI

Fenerbahçe, 90+4. dakikada Cenk Tosun'un yerde kalması ve VAR'ın hakem Yasin Kol'u uyarmasıyla birlikte penaltı kazandı.

Icardi’den Göztepe-Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım! Sosyal medyada gündem oldu...

Topun başına geçen Talisca, Göztepe kalecisi Mateusz Lis'i geçemedi. Fenerbahçe maçtaki ilk isabetli şutunu bu penaltı vuruşuyla buldu.

Icardi’den Göztepe-Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım! Sosyal medyada gündem oldu...

İKİ TAKIM DA MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI

Göztepe'de Juan 61'inci dakikada, Fenerbahçe'de ise Oosterwolde 85'inci dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Fenerbahçe bu sonuçla ilk puanını alırken, Göztepe 4 puana ulaştı.

Icardi’den Göztepe-Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım! Sosyal medyada gündem oldu...

FENERBAHÇE AYNI KADERİ YAŞADI

Son yedi Süper Lig sezonunun sadece ikisinde oynadığı ilk deplasman maçında puan kaybeden Fenerbahçe (5G 2B), bu iki beraberliği de son iki sezonda Göztepe karşısında yaşadı.

0-0 (Ağustos 2025)
2-2 (Ağustos 2024)

Icardi’den Göztepe-Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım! Sosyal medyada gündem oldu...

ICARDI'DEN PAYLAŞIM GELDİ

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşadığı maçların ardından paylaşım yapma geleneğini devam ettirdi.

Icardi’den Göztepe-Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım! Sosyal medyada gündem oldu...

Fenerbahçe'nin puan kaybının ardından Mauro Icardi, antrenman sırasında güldüğü bir fotoğrafı paylaştı.

Icardi’den Göztepe-Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım! Sosyal medyada gündem oldu...

YUNUS DA PAYLAŞTI

Icardi'nin ardından Yunus Akgün de gülen surat emojisi koyarak bir fotoğraf paylaştı.