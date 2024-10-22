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Manchester United taraftarlarından çarpıcı Fenerbahçe yorumu! "Umarım Mourinho..."

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Manchester United'ın sosyal medya hesaplarından maç paylaşımı geldi. İngiliz taraftarların paylaşımın altına yaptığı yorumlar ise dikkat çekti. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 22.10.2024 14:12 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 14:20
Manchester United taraftarlarından çarpıcı Fenerbahçe yorumu! Umarım Mourinho...

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Manchester United'dan maç paylaşımı geldi. İngiliz taraftarların Fenerbahçe ve Mourinho yorumları dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Manchester United taraftarlarından çarpıcı Fenerbahçe yorumu! Umarım Mourinho...

UEFA Avrupa Ligi 3.maçında temsilcimiz Fenerbahçe, İngiliz devi Manchester United ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Manchester United taraftarlarından çarpıcı Fenerbahçe yorumu! Umarım Mourinho...

Karşılaşma 24 Ekim Perşembe günü saat 22:00'da oynanacak.

Manchester United taraftarlarından çarpıcı Fenerbahçe yorumu! Umarım Mourinho...

MANU'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Karşılaşma öncesi Manchester United sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe paylaşımı geldi.

Manchester United taraftarlarından çarpıcı Fenerbahçe yorumu! Umarım Mourinho...

İngiliz ekibi "Bir sonraki testimizin yeri İstanbul" "İstanbul arıyor" açıklamaları ile Fenerbahçe Ülker Stadyumu'ndan bir görsel paylaştı.

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