Manchester United taraftarlarından çarpıcı Fenerbahçe yorumu! "Umarım Mourinho..."

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Manchester United'dan maç paylaşımı geldi. İngiliz taraftarların Fenerbahçe ve Mourinho yorumları dikkat çekti. İşte ayrıntılar... UEFA Avrupa Ligi 3.maçında temsilcimiz Fenerbahçe, İngiliz devi Manchester United ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 24 Ekim Perşembe günü saat 22:00'da oynanacak. MANU'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM Karşılaşma öncesi Manchester United sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe paylaşımı geldi. İngiliz ekibi 'Bir sonraki testimizin yeri İstanbul' 'İstanbul arıyor' açıklamaları ile Fenerbahçe Ülker Stadyumu'ndan bir görsel paylaştı. Paylaşımın altına gelen İngiliz taraftarların yorumları ise dikkat çekti. İŞTE O YORUMLAR 'Ve ne yazık ki kaybedeceğiz' 'Eğer ilk golü atarlarsa işimiz biter' 'Ten Hag'ı orada bırakıp, Mourinho'yu geri alalım' 'Fred ve Sofyan bizi bekliyor olacak' 'Fred öfkeli geliyor...' 'Umarım Jose Mourinho intikam almaz' MANU geride kalan 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.