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Kenan Yıldız için olay transfer iddiası! Çılgın bütçe ayrıldı

Serie A devlerinden Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Milli futbolcunun, dev kulübün radarına girdiği öne sürüldü.

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Giriş Tarihi: 13.06.2026 00:49
Kenan Yıldız için olay transfer iddiası! Çılgın bütçe ayrıldı

2026 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın yıldızları arasında yer alan Kenan Yıldız için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Kenan Yıldız için olay transfer iddiası! Çılgın bütçe ayrıldı

Kenan Yıldız'a Avrupa'nın dev kulübünün ilgi gösterdiği aktarıldı.

Kenan Yıldız için olay transfer iddiası! Çılgın bütçe ayrıldı

Tecrübeli teknik direktörün, Kenan Yıldız transferinde ısrarcı olduğu belirtildi.

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Kenan Yıldız için olay transfer iddiası! Çılgın bütçe ayrıldı

ARSENAL PEŞİNDE

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Arsenal'ın Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ı transfer etmek istediği kaydedildi.

Kenan Yıldız için olay transfer iddiası! Çılgın bütçe ayrıldı

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın Kenan Yıldız'ı rüya hedef olarak gördüğü aktarıldı.

Kenan Yıldız için olay transfer iddiası! Çılgın bütçe ayrıldı

Dünya Kupası devam ederken henüz ileri düzeyde görüşmelerin olmadığı vurgulandı.

Kenan Yıldız için olay transfer iddiası! Çılgın bütçe ayrıldı

DEV BÜTÇE AYRILDI

Arsenal'ın Kenan Yıldız transferi için yaklaşık 100 milyon euro harcamaya hazır olduğu ifade edildi.

Kenan Yıldız için olay transfer iddiası! Çılgın bütçe ayrıldı

21 yaşındaki sol kanat, geride kalan sezonda Juventus'ta 47 maça çıktı ve 11 gol ile 10 asist üretti.

Kenan Yıldız için olay transfer iddiası! Çılgın bütçe ayrıldı

Kenan Yıldız'ın Juventus ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek.

Kenan Yıldız için olay transfer iddiası! Çılgın bütçe ayrıldı

PİYASA DEĞERİ 75 MİLYON EURO

21 yaşındaki genç futbolcunun güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kenan Yıldız için olay transfer iddiası! Çılgın bütçe ayrıldı

Kenan Yıldız sol kanat bölgesinin yanı sıra sağ kanat ve on numarada da forma giyebiliyor.

Kenan Yıldız için olay transfer iddiası! Çılgın bütçe ayrıldı

SV Sallern altyapısında yetişen Kenan Yıldız daha sonra Regensburg altyapısı ve Bayern Münih altyapısında forma giydi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SERİE A #JUVENTUS #KENAN YILDIZ #ARSENAL #TRANSFER