Kenan Yıldız için olay transfer iddiası! Çılgın bütçe ayrıldı

2026 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın yıldızları arasında yer alan Kenan Yıldız için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kenan Yıldız'a Avrupa'nın dev kulübünün ilgi gösterdiği aktarıldı. Tecrübeli teknik direktörün, Kenan Yıldız transferinde ısrarcı olduğu belirtildi. ARSENAL PEŞİNDE Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Arsenal'ın Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ı transfer etmek istediği kaydedildi. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın Kenan Yıldız'ı rüya hedef olarak gördüğü aktarıldı. Dünya Kupası devam ederken henüz ileri düzeyde görüşmelerin olmadığı vurgulandı. DEV BÜTÇE AYRILDI Arsenal'ın Kenan Yıldız transferi için yaklaşık 100 milyon euro harcamaya hazır olduğu ifade edildi. 21 yaşındaki sol kanat, geride kalan sezonda Juventus'ta 47 maça çıktı ve 11 gol ile 10 asist üretti. Kenan Yıldız'ın Juventus ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek. PİYASA DEĞERİ 75 MİLYON EURO 21 yaşındaki genç futbolcunun güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor. Kenan Yıldız sol kanat bölgesinin yanı sıra sağ kanat ve on numarada da forma giyebiliyor. SV Sallern altyapısında yetişen Kenan Yıldız daha sonra Regensburg altyapısı ve Bayern Münih altyapısında forma giydi.