Trend Galeri Trend Spor Kenan Yıldız için olay transfer iddiası! Çılgın bütçe ayrıldı

Kenan Yıldız için olay transfer iddiası! Çılgın bütçe ayrıldı

Serie A devlerinden Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Milli futbolcunun, dev kulübün radarına girdiği öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 13.06.2026 00:49